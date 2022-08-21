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Полицейские и представители банков неоднократно заявляли, что не запрашивают личную информацию по телефону, но мошенники находят способы убедить людей в обратном.
Internetiniai sukčiai
Internetiniai sukčiai
© Shutterstock

Сотрудники полиции сообщают, что 20 августа около 15.20 в Тельшяйский районный отдел полиции обратилась женщина (1959 г.р.), которая сообщила, что в период с 17 по 19 августа ей звонил неизвестный, который представлялся сотрудником банка.

Звонивший обманным путем получил электронные банковские коды и присвоил 34 665 евро с банковского счета.

Полиция начала расследование.

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