Сотрудники полиции сообщают, что 20 августа около 15.20 в Тельшяйский районный отдел полиции обратилась женщина (1959 г.р.), которая сообщила, что в период с 17 по 19 августа ей звонил неизвестный, который представлялся сотрудником банка.

Звонивший обманным путем получил электронные банковские коды и присвоил 34 665 евро с банковского счета.

Полиция начала расследование.