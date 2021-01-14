Мошенники обманом выманили жителей Игналинского района из дома и обокрали их

В полицию во вторник сообщили, что мужчине позвонил человек, представившийся работником утенского мобильного пункта и сказал, что он со всей семьей должен сдать тест, поскольку контактировал с больным коронавирусом.

Звонивший сказал, что вся семья должна явиться в мобильный пункт в среду в полдень.

В среду утром одна из женщин позвонила мошеннику и поинтересовалась, почему их не могут проверить в Игналине, но ей ответили, что в Игналине нет свободных мест, придется долго ждать. Около 10.30 ч. мошенник еще раз позвонил и поинтересовался выехала ли семья в Утену.

В мобильном пункте люди узнали, что их никто на тестирование не регистрировал, и поспешили вернуться домой. Дома люди обнаружили, что у них украдено золото.

Ущерб составляет примерно 1300 евро. Начато расследование.