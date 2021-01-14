Мошенники обманом выманили жителей Игналинского района из дома и обокрали их

В полицию во вторник сообщили, что мужчине позвонил человек, представившийся работником утенского мобильного пункта и сказал, что он со всей семьей должен сдать тест, поскольку контактировал с больным коронавирусом.
Звонивший сказал, что вся семья должна явиться в мобильный пункт в среду в полдень.
В среду утром одна из женщин позвонила мошеннику и поинтересовалась, почему их не могут проверить в Игналине, но ей ответили, что в Игналине нет свободных мест, придется долго ждать. Около 10.30 ч. мошенник еще раз позвонил и поинтересовался выехала ли семья в Утену.
В мобильном пункте люди узнали, что их никто на тестирование не регистрировал, и поспешили вернуться домой. Дома люди обнаружили, что у них украдено золото.
Ущерб составляет примерно 1300 евро. Начато расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Литвы: ограничения, избавляющие от толчеи и появления нового штамма, должны остаться в силе (37)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...
"Delfi Главное": 30 лет событиям 13 января - взгляд из Литвы, России и Беларуси (61)
30 лет назад в Вильнюсе произошли трагические события...
Маски в Литве должны носить и привитые: заражение других не исключается (36)
Новые вакцины защищают человека от заражения...
Литва побила еще один антирекорд: по уровню смертности от COVID-19 вышла на второе место в Евросоюзе (19)
Несмотря на то, что по уровню смертности в Евросоюзе...
Власти Литвы планируют изменить налог на автомобили: платить придется каждый год (158)
Власти в Литве намерены пересмотреть налог на...