Массовое ДТП в Швенчёнском районе: есть пострадавшие

По предварительным данным полиции, пострадали четыре человека, один из которых (зажатый в машине) получил наиболее серьезные травмы. Мужчину освободили пожарные.
Столкнулись Opel Vivaro, VW Passat, Volvo XC70, Nissan Juke и VW Touran. Шестой автомобиль, Nissan X-Trail, оказался в кювете, когда его водитель съехал с дороги, чтобы избежать столкновения.
По словам официальных лиц, авария произошла, когда Opel Vivaro выехал на встречную полосу движения и столкнулся с VW Passat. Водитель последней машины был зажат и доставлен в больницу с множественными травмами. Остальные получили несерьезные повреждения, им оказали помощь на месте, ехать в больницу они отказались.
Все водители были трезвые.
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