Литовские таможенники обнаружили партию контрабандных сигарет в грузе "Беларуськалия"

По предварительным данным, обнаружено 159 коробок или почти 80 тыс. пачек сигарет NZ Gold и Minsk capital гродненской фабрики "Неман".
Стоимость контрафактных сигарет с подлежащими к уплате налогами составляет около 259 тыс. евро.
Груз был проверен на железнодорожном посту Стасилай.
Криминальная служба таможни начнет досудебное расследование о контрабанде сигарет.
Служба утверждают, что литовские таможенники в последнее время едва ли не каждую неделю находят в поездах из Беларуси крупные партии контрафактных сигарет.
Для провоза нелегальных сигарет контрабандисты используют ж/д транспорт всех типов - открытые и закрытые вагоны, контейнеры, цистерны.
Они стараются использовать особенности конструкций вагонов, например, оборудуют тайники за двойной стенкой, в задних частях вагонов, говорится в сообщении.
Сигареты зачастую прячут и под "прикрытием" грузов, просто-напросто "подмешивая" коробки сигарет в официальный груз или оборудуя в нем тайники.
В таких случаях сигареты нередко прячут в насыпных грузах, которые трудно проверять - например, в удобрениях хлористого калия, зарывают их в щебенку или скрывают в древесине, говорят таможенники.
Один из самых популярных тайников такого типа называется "гробы" - когда сигареты размешают в специально вырезанных полостях в древесине.
Криминальная служба таможни утверждает, что проверять вагоны сложно как из-за большого потока грузов, так и из-за ограниченных сроков проверки.
Число задержаний контрафакта на ж/д транспорте в последние годы растет.
В 2019 году было зафиксировано 14 задержаний контрафакта на железной дороге, в 2020 году - 36, а за первое полугодие 2021 года - 37.
Стоимость задержанной в этом году контрабанды сигарет на ж/д транспорте достигает примерно 4 млн евро.
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