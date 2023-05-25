Пострадавший иностранец сказал, что ему нанесли не меньше 30 ударов руками и ногами в разные части тела. Один из истязателей выхватил из рук телефон и забрал упавший на землю кошелек, в котором было 400 евро. Пострадавший оценил ущерб в 600 евро.

Полиция задержала двоих подозреваемых: одному 22, другому - 17 лет.

У 22-летнего в кошельке полиция обнаружила пакет с кристаллами белого цвета. Подозревают, что это наркотики.

Начато расследование по факту ограбления и незаконного хранения наркотических веществ.