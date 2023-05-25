Пострадавший иностранец сказал, что ему нанесли не меньше 30 ударов руками и ногами в разные части тела. Один из истязателей выхватил из рук телефон и забрал упавший на землю кошелек, в котором было 400 евро. Пострадавший оценил ущерб в 600 евро.
Полиция задержала двоих подозреваемых: одному 22, другому - 17 лет.
У 22-летнего в кошельке полиция обнаружила пакет с кристаллами белого цвета. Подозревают, что это наркотики.
Начато расследование по факту ограбления и незаконного хранения наркотических веществ.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Самые большие зарплаты в апреле: почти 36 000 евро, в списке и компания, попавшая под санкции
57 компаний в Литве в апреле платили зарплаты больше 10...
"Содра": средние доходы "на руки" в Литве 1192 евро, стало больше людей с большими зарплатами
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, доходы...
Эфир Delfi - Михаил Подоляк: контрнаступление ВСУ, Бахмут, Белгородская область, карта мира
Начиная с этой недели, каждый четверг на связи со...
Скандал в Литовской католической церкви: исповедь после сексуальных отношений со священником
В Вильнюсской епархии умолчали о скандале, навлекшем...
Ценовой войны в Литве пока нет: торговцы объявляют акции
Торговые сети в Литве постоянно объявляют акции и...