Коррупция в Вильнюсском центре управления отходами: присвоено 600 тыс. евро

Как сообщил журналистам во вторник главный прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Юстас Лауцюс, прокуроры Службы специальных расследований (ССР) и Службы по расследованию финансовых преступлений (СРФП) также проводят досудебное расследование, связанное с коррупционными деяниями, а также с деяниями против собственности и финансовой системы, которые, предположительно, были совершены в ВОЦУО.
Ю. Лауцюс заявил, что коррупционные деяния, в отношении которых проводится расследование, квалифицируются как взяточничество в особо крупных размерах, подкуп и торговля влиянием.
"По данному делу задержаны 12 лиц, которым вручены уведомления о подозрении в совершении преступных деяний коррупционного и финансового характера, преступных деяний против собственности. На сегодняшний день два лица взяты под стражу, три человека помещены под домашний арест, в отношении семерых лиц избрана подписка о невыезде", – сообщил прокурор.
По словам Ю. Лауцюса, собранные в ходе расследования данные позволяют предположить, что с 2019 г. отдельные сотрудники ВОЦУО предположительно присвоили имущество компании в особо крупном размере, а именно 600 тыс. евро, за счет которых, предположительно, давались взятки.