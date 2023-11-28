Коррупция в Вильнюсском центре управления отходами: присвоено 600 тыс. евро

Как сообщил журналистам во вторник главный прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Юстас Лауцюс, прокуроры Службы специальных расследований (ССР) и Службы по расследованию финансовых преступлений (СРФП) также проводят досудебное расследование, связанное с коррупционными деяниями, а также с деяниями против собственности и финансовой системы, которые, предположительно, были совершены в ВОЦУО.

Ю. Лауцюс заявил, что коррупционные деяния, в отношении которых проводится расследование, квалифицируются как взяточничество в особо крупных размерах, подкуп и торговля влиянием.

"По данному делу задержаны 12 лиц, которым вручены уведомления о подозрении в совершении преступных деяний коррупционного и финансового характера, преступных деяний против собственности. На сегодняшний день два лица взяты под стражу, три человека помещены под домашний арест, в отношении семерых лиц избрана подписка о невыезде", – сообщил прокурор.