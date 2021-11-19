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Литовские таможенники 16 ноября в Лаворишкес задержали груз из 600 упаковок контрабандных сигарет – груз на тягаче с прицепом вез гражданин Беларуси, который указал, что везет торфяные брикеты.

16 ноября, в 18 ч. на КПП Лаворишкес приехал гражданин Беларуси на тягаче Daf с полуприцепом и указал, что везет 21 т. торфяных брикетов.

Однако после проверки машины с помощью рентгена, заметили, что среди брикетов могут быть и другие товары.

Среди брикетов таможенники обнаружили 600 упаковок (300 000 пачек) сигарет Minsk Capital QS (стоимость груза со всеми налогами - 960 000 евро).

Водитель и автомобиль с грузом были задержаны, начато расследование по факту контрабанды.

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