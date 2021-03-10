Контрабандисты сконструировали и спустили в Неман круглую "льдину"

В ночь на среду пограничники Варенской заставы заметили в верховье Немана подозрительную льдину. В этом месте по середине реки проходит граница с Беларусью. На реке еще есть льдины, но эта вызвала у пограничников подозрения.
У деревни Швяндубе пограничники спустили на воду моторную лодку. Они отбуксировали странную "льдину" к берегу. Она была круглой и покрытой инеем. Выяснилось, что это не настоящая льдина, а сформированный из сигарет круг, упакованный в полиэтиленовую пленку. На сооружении был приемник GPS. С его помощью контрабандисты следили за грузом.
В "льдине" оказалось 2000 пачек сигарет Fest с белорусскими бандеролями.
Ведется расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы готовит новые послабления (11)
Минздрав Литвы предлагает правительству с 15 марта...
Поехали! С "Попутчиками" по Литве: уроженец Клайпеды рассказывает о жизни за рубежом и своем месте под солнцем в Вильнюсе (10)
Социальная отчужденность и неравенство – одна из самых...
В Литве обнаружили еще 30 случаев британского штамма (6)
В Литве проверили 500 проб и обнаружили еще 30 случаев...
Премьер-министр Литвы: вопрос мобильности обсудим на следующей неделе (17)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...
Со среды в Литве вступают в силу важные изменения (18)
Со среды в Литве вступают в силу важные изменения:...