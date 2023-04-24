Служба охраны госграницы Литвы сообщает, что 22 апреля, в 23 ч. на КПП Райгардас из Беларуси приехал автомобиль VW Passat с литовскими номерами. Машиной управлял ее владелец - гражданин Беларуси, у которого есть вид на жительство в Литве.

Пограничники начали обычную проверку документов и осмотр автомобиля VW Passat. Они выяснили, что в машине установлен механизм автоматической смены номеров. Под литовскими номерами находились белорусские. Они менялись нажатием кнопки на пульте. Водитель этот пульт пограничникам не показал. Пограничники сами нашли его в машине.

Настоящие номера - литовские, а белорусские были от другого автомобиля, зарегистрированного в Беларуси. Белорусские номера пограничники забрали.

Ранее этот мужчина попадался на контрабанде. И на этот раз история повторилась. Пограничники и таможенники нашли в VW Passat тайник под сидением. В тайнике было 1630 пачек сигарет Minsk City QS, NZ Black и NZ Gold с белорусскими бандеролями.

За механизм со сменой номеров водителю назначен штраф в размере 300 евро. По факту попытки ввоза контрабанды ведется отдельное расследование.