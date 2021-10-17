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В Клайпеде на улице обнаружен пострадавший мужчина.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Ainis Gurevičius

Полиция сообщает, что 16 октября, в 8 ч. в Клайпеде, на проспекте Статибининку, во дворе дома на траве был обнаружен мужчина (1948 г.р.)

Врачи диагностировали у пострадавшего многочисленные травмы. В 9.15 ч. того же дня он скончался в больнице.

Подозревают, что мужчина выпал с балкона.

Начато расследование.

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