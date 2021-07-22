Каунасская полиция ищет очевидцев жестокого происшествия: молодые люди подожгли мужчину

16 июля, в 14.00 ч. в Каунасе, на проспекте Короля Миндаугаса, у пешеходного моста, ведущего на арену Жальгирис неизвестные покалечили мужчину (1965 г.р.).

Неизвестные молодые люди облили мужчину какой-то жидкостью и подожгли, а сами с места происшествия удалились. Полиция просит очевидцев происшествия звонить по номеру 8 608 93 614 или писать по эл. почте alva.kezinaityte@policija.lt.