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Полиция главного комиссариата Каунасского округа проводит расследование по факту нанесения нетяжких телесных повреждений и просит отозваться очевидцев.
Каунасская полиция ищет очевидцев жестокого происшествия: молодые люди подожгли мужчину
© R.Juozapaitytės nuotr.

16 июля, в 14.00 ч. в Каунасе, на проспекте Короля Миндаугаса, у пешеходного моста, ведущего на арену Жальгирис неизвестные покалечили мужчину (1965 г.р.).

Неизвестные молодые люди облили мужчину какой-то жидкостью и подожгли, а сами с места происшествия удалились. Полиция просит очевидцев происшествия звонить по номеру 8 608 93 614 или писать по эл. почте alva.kezinaityte@policija.lt.

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