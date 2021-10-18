Из-за серьезного пожара части жителей Каунаса не рекомендуется выходить на улицу

На место выехали многочисленные наряды пожарных-спасателей. В 8.07 ч. сообщили о локализации пожара. В 8.28 ч. жителям Каунасского района и Каунаса, проживающим на расстоянии до 7 км от места происшествия выслали сообщение с просьбой закрыть окна и не выходить на улицу из-за загрязнения воздуха.