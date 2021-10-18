Из-за серьезного пожара части жителей Каунаса не рекомендуется выходить на улицу

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18 октября, в 6.37 ч., пожарным-спасателям сообщили о серьезном пожаре в Каунасском районе, в деревне Рамучай, на ул. Центрине. Там загорелся автосервис, в помещении находятся автомобили, горючее и другие горючие материалы.
На место выехали многочисленные наряды пожарных-спасателей. В 8.07 ч. сообщили о локализации пожара. В 8.28 ч. жителям Каунасского района и Каунаса, проживающим на расстоянии до 7 км от места происшествия выслали сообщение с просьбой закрыть окна и не выходить на улицу из-за загрязнения воздуха.
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