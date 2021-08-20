Из-за проблем со здоровьем водитель BMW съехал с дороги и врезался в дерево

На месте происшествия выяснилось, что автомобиль не горит, в салоне дыма нет, только открылись подушки безопасности. В автомобиле находилась пара - мужчина и женщина старшего возраста. Пассажирка не пострадала, помощь потребовалась водителю.

По предварительным данным, в ДТП он серьезных травм не получил, но причиной ДТП стали проблемы со здоровьем, из-за этого он и не справился с управлением.