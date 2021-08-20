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20 августа, в 11.52 ч., на окраине Вильнюса, на Неменчинском шоссе, с дороги съехал автомобиль BMW X3, он пересек велодорожку и врезался в дерево. Сообщалось, что автомобиль загорелся, в нем находятся два человека.
Из-за проблем со здоровьем водитель BMW съехал с дороги и врезался в дерево
© DELFI / Ainis Gurevičius

На месте происшествия выяснилось, что автомобиль не горит, в салоне дыма нет, только открылись подушки безопасности. В автомобиле находилась пара - мужчина и женщина старшего возраста. Пассажирка не пострадала, помощь потребовалась водителю.

По предварительным данным, в ДТП он серьезных травм не получил, но причиной ДТП стали проблемы со здоровьем, из-за этого он и не справился с управлением.

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