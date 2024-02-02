Из-за пожара в многоквартирном доме в Паневежисе были эвакуированы семь человек

По данным ДПБС, в 01:13 поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Пушалото вспыхнул пожар.

По прибытии по указанному адресу горели стены и потолок квартиры в деревянном доме, а другая квартира была заполонена дымом.

Во время пожара обгорела часть стен и потолка квартиры, помещение залито водой. В другой квартире с помощью подручных средств была демонтирована часть потолка, часть пола возле дымохода, помещение залито водой. Задымленные помещения проветрены.

Как указывает ДПБС, во время пожара были эвакуированы семь жителей, из-за отравления дымом одну женщину врачи доставили в больницу.