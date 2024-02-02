Из-за пожара в многоквартирном доме в Паневежисе были эвакуированы семь человек

 
одна женщина отравилась дымом
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič

После того как в ночь на пятницу в многоквартирном доме в Паневежисе возник пожар, семь человек были эвакуированы, а одна женщина отравилась дымом, сообщил Департамент пожарной безопасности и спасения (ДПБС).

По данным ДПБС, в 01:13 поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Пушалото вспыхнул пожар.

По прибытии по указанному адресу горели стены и потолок квартиры в деревянном доме, а другая квартира была заполонена дымом.

Во время пожара обгорела часть стен и потолка квартиры, помещение залито водой. В другой квартире с помощью подручных средств была демонтирована часть потолка, часть пола возле дымохода, помещение залито водой. Задымленные помещения проветрены.

Как указывает ДПБС, во время пожара были эвакуированы семь жителей, из-за отравления дымом одну женщину врачи доставили в больницу.

Детекторов дыма в квартире не было.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии