Из-за находки в квартире у вильнюсаца полиция вызывала саперов

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В квартире у вильнюсца была обнаружена граната, поэтому на ноги подняли саперов.
Департамент полиции Литвы сообщает, что 9 февраля, в 14 ч. в Вильнюсе, на ул. Апкасу, в квартире мужчины (1974 г.р.) полиция обнаружила учебную гранату.
Полиция вызвала саперов, которые увезли гранату из квартиры.
Начато расследование.
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