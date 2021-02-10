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В квартире у вильнюсца была обнаружена граната, поэтому на ноги подняли саперов.
Из-за находки в квартире у вильнюсаца полиция вызывала саперов
© DELFI / Ainis Gurevičius

Департамент полиции Литвы сообщает, что 9 февраля, в 14 ч. в Вильнюсе, на ул. Апкасу, в квартире мужчины (1974 г.р.) полиция обнаружила учебную гранату.

Полиция вызвала саперов, которые увезли гранату из квартиры.

Начато расследование.

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