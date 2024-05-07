Из-за ДТП на дороге А5 образовался затор

Полиция информировала, что в 13.14 ч. было получено сообщение о том, что в Каунасском районе, в деревне Мастайчай, на ул. Раскилу,на дороге A5 произошло ДТП.

Сообщается, что в столб врезался и перевернулся автомобиль, на котором перевозят больных.

В ДТП пострадал водитель (1975 г.р.) и двое пассажиров (1948 г.р.). Сообщается, что из-за ДТП было закрыто движение через Гарлявский виадук.