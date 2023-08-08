Из Нидерландов в Литву по почте присылали наркотики: в Мариямполе из них готовили Smile для подростков

Посылки с наркотиками приходили из Нидерландов, их пересылали, пользуясь услугами международной службы по пересылке посылок.

Полиция задержала подозреваемого, который приехал забрать посылку с наркотиками.

В то же время в Каунасе полиция задержала и организатора "бизнеса". Он для конспирации платил за посылки криптовалютой.

Выяснилось, что подозреваемые часто присылали из Нидерландов в Литву синтетические каннабиноиды. Позже из них изготавливали десятки литров жидкости для электронных сигарет Smile. Подростки, использующие этот наркотик, нередко оказываются в больнице - в реанимации, врачи борются за их жизнь.

В задержанной посылке было обнаружено значительное количество таблеток экстази и ЛСД.

Во время обысков у задержанных нашли разные психотропные и наркотические вещества: Smile, коноплю и др.