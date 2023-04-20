Инспекция обнаружила "оазис" из 670 нелегальных работников в овощеводческих хозяйствах Каунасского округа

Сообщается, что данные лица работали по квитанциям на оказание сельскохозяйственных и лесохозяйственных услуг, хотя по характеру выполняемых работ должны были заключать трудовые договоры. По оценкам, по этой причине государство недополучило 244 тыс. евро налогов.
"В ходе проводимого специалистами ГНИ мониторинга надлежащего учета сезонных работ по квитанциям на оказание услуг, подозрение вызвала информация в объявлениях о вакансиях. В них приглашали людей на работу в хозяйства в упрощенном порядке по квитанциям на оказание услуг с сохранением так называемых пособий по безработице, хотя указанный характер работы соответствовал деятельности других наемных работников, выполняющих идентичные работы", — рассказала начальник Каунасской ГНИ Юдита Станкене, отметив, что трудовую форму квитанций на оказание услуг могут использовать лица, работающие только на краткосрочных, сезонных и неквалифицированных работах.
В отношении ответственных лиц составлены протоколы об административном правонарушении за нелегальную работу и наложен административный штраф.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Internete tykantys pavojai: netikros anketos, kurjeriai ir investicijų platformos siurbia tūkstančius eurų iš lietuvių 3 saugumo patarimai perkant internetu
TOP новостей
После трагического ДТП суровые предложения: в их числе и лишение свободы
Министр внутренних дел Агне Билотайте сказала, что в...
В Литве с 1 мая меняются правила дорожного движения: что нового?
Министерство транспорта Литвы сообщает, что 1 мая...
Генкомиссар рассказал о предполагаемом виновнике ДТП в Каунасском районе: факты из биографии шокируют
Генкомиссар полиции Ренатас Пожела рассказал, что...
У здания парламента Литвы акция протеста белорусов: "Беларусь - это не Россия"
Вильнюсские белорусы организовали митинг у здания...
Премьер Литвы: придется вернуться к обсуждению налога на автомобили
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...