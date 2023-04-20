Инспекция обнаружила "оазис" из 670 нелегальных работников в овощеводческих хозяйствах Каунасского округа

Сообщается, что данные лица работали по квитанциям на оказание сельскохозяйственных и лесохозяйственных услуг, хотя по характеру выполняемых работ должны были заключать трудовые договоры. По оценкам, по этой причине государство недополучило 244 тыс. евро налогов.

"В ходе проводимого специалистами ГНИ мониторинга надлежащего учета сезонных работ по квитанциям на оказание услуг, подозрение вызвала информация в объявлениях о вакансиях. В них приглашали людей на работу в хозяйства в упрощенном порядке по квитанциям на оказание услуг с сохранением так называемых пособий по безработице, хотя указанный характер работы соответствовал деятельности других наемных работников, выполняющих идентичные работы", — рассказала начальник Каунасской ГНИ Юдита Станкене, отметив, что трудовую форму квитанций на оказание услуг могут использовать лица, работающие только на краткосрочных, сезонных и неквалифицированных работах.

В отношении ответственных лиц составлены протоколы об административном правонарушении за нелегальную работу и наложен административный штраф.