Инцидент во время пикета в Вильнюсе: ехавший по встречной полосе водитель BMW конфликтовал с полицией

Во вторник в Вильнюсе проходит пикет из-за строительства Rail Baltica. Во время пикета в центре города дежурила полиция.
Очевидцы заметили, что на ул. Леиклос в поле зрения полиции попал молодой водитель BMW. По словам очевидцев, молодой человек вступил в перепалку со стражами порядка.
Полиция информировала, что в 12 ч. полиция заметила, что против движения едет автомобиль BMW. 22-летний водитель не мог понять, чего от него хотят полицейские, он не понимал, что ехал по встречной полосе.
Полицейские просили его развернуться и уехать, но тот спорил с ними и заявлял, что никуда не поедет.
Через полчаса до водителя BMW дошло, что он нарушил ПДД.
По предварительным данным, молодой человек был трезвым.
Ему назначен штраф.