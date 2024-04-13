Государственная ветслужба: работники Шяуляйской прогимназии предположительно прятали продукты питания

"У входа в здание, на улице, были обнаружены оставленные на земле, возможно, на вынос для личных нужд работников, более 1 кг вареного риса, 3 кг отварной перловой крупы, очищенный и нарезанный картофель, а контейнер был предположительно спрятан под картонными коробками", — сообщает ГПВС.

"В бытовых помещениях для персонала были обнаружены 2 коробки по 800 г каждая с органическим твердым сыром, который подлежал раздаче детям согласно программе по стимулированию потребления молока и молочных продуктов, поддерживаемой Европейским союзом (ЕС) и государством", – добавили в службе.