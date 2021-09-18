Еще двоих мужчин в Вильнюсе задержали с чужими "паспортами возможностей"

17 сентября, в 1 ч., мужчина (2002 г.р.), предъявивший охранникам бара чужой документ, был задержан на ул. Вильняус. Документ принадлежал мужчине 2001 г.р.

Подозреваемый был доставлен в комиссариат. Начато расследование по 1 ч., 302 ст. УК ЛР (похищение печати или документа или использование похищенного документа).

В 10.15 ч., в Вильнюсе, на ул. Наугардуко, был задержан мужчина (1979 г.р.), который предъявил охраннику магазина "паспорт возможностей" и документ, удостоверяющий личность, выданные мужчине 1969 г.р.

Подозреваемый был доставлен в комиссариат. Начато расследование по 1 ч., 302 ст. УК ЛР (похищение печати или документа или использование похищенного документа).

За такое нарушение грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 6 лет.