Еще двоих мужчин в Вильнюсе задержали с чужими "паспортами возможностей"

17 сентября, в 1 ч., мужчина (2002 г.р.), предъявивший охранникам бара чужой документ, был задержан на ул. Вильняус. Документ принадлежал мужчине 2001 г.р.
Подозреваемый был доставлен в комиссариат. Начато расследование по 1 ч., 302 ст. УК ЛР (похищение печати или документа или использование похищенного документа).
В 10.15 ч., в Вильнюсе, на ул. Наугардуко, был задержан мужчина (1979 г.р.), который предъявил охраннику магазина "паспорт возможностей" и документ, удостоверяющий личность, выданные мужчине 1969 г.р.
Подозреваемый был доставлен в комиссариат. Начато расследование по 1 ч., 302 ст. УК ЛР (похищение печати или документа или использование похищенного документа).
За такое нарушение грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 6 лет.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В поликлиниках – критическая нагрузка на семейных врачей: невозможно даже по телефону выписать лекарства (70)
В некоторых поликлиниках Литвы сложно не только...
"Коридор" Александра Ратько: переплыть Неман и начать "дыхать разам" в Вильнюсе, где родился Ромен Гари Вторая серия "Одиночество" (21)
"Ты плывешь и плывешь. Осознание страха пришло где-то...
Вопрос "Ярмарки народов": по правилам должны требовать "паспорт возможностей", организаторы это отрицают
На проходящей в столице Литвы "Ярмарке народов" у...
Премьер Литвы: если господин Карбаускис хочет говорить ультиматумами - это его право (76)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что у...