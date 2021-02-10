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В среду, в 15.39 ч., в полицию сообщили о ДТП на ул. Шешкинес.
ДТП в Вильнюсе: водитель потерял сознание и выехал на встречную полосу
© DELFI

Выяснилось, что автомобиль Toyota Avensis выехала на встречную полосу и врезалась в бок автомобиля Audi.

По словам очевидцев, водитель Toyota (он ехал один) за рулем потерял сознание. Предполагают, что причина ДТП - проблемы со здоровьем у водителя.

На реанимобиле водителя увезли в больницу.

Водитель Audi не пострадал.

ДТП в Вильнюсе: водитель потерял сознание и выехал на встречную полосу
© DELFI

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