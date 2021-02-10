ДТП в Вильнюсе: водитель потерял сознание и выехал на встречную полосу

Выяснилось, что автомобиль Toyota Avensis выехала на встречную полосу и врезалась в бок автомобиля Audi.

По словам очевидцев, водитель Toyota (он ехал один) за рулем потерял сознание. Предполагают, что причина ДТП - проблемы со здоровьем у водителя.

На реанимобиле водителя увезли в больницу.

Водитель Audi не пострадал.