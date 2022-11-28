ДТП в Каунасском районе: один человек погиб, трое получили травмы

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что в 8.46 ч. на дороге A8, в Каунасском районе, в деревне Гайлюшяй столкнулись грузовик Scania, автомобиль Škoda и эвакуатор Mercedes- Benz.

Пожарные-спасатели вызволили из легковушки двоих зажатых пострадавших и передали их в руки врачей.

Еще одного человека требовалось освободить из эвакуатора. К сожалению, этому человеку врачи уже ничем не могли помочь, он скончался.

По данным пожарных-спасателей, движение на дороге ограничено.

Полиция сообщает, что в ДТП травмы получили 3 человека, их увезли в больницу.

Обстоятельства ДТП расследует полиция.