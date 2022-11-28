ДТП в Каунасском районе: один человек погиб, трое получили травмы

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что в 8.46 ч. на дороге A8, в Каунасском районе, в деревне Гайлюшяй столкнулись грузовик Scania, автомобиль Škoda и эвакуатор Mercedes- Benz.
Пожарные-спасатели вызволили из легковушки двоих зажатых пострадавших и передали их в руки врачей.
Еще одного человека требовалось освободить из эвакуатора. К сожалению, этому человеку врачи уже ничем не могли помочь, он скончался.
По данным пожарных-спасателей, движение на дороге ограничено.
Полиция сообщает, что в ДТП травмы получили 3 человека, их увезли в больницу.
Обстоятельства ДТП расследует полиция.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Зарплаты в Литве уменьшились, хотя "на бумаге" стали выше: сколько зарабатывает среднестатистический литовец
В Литве быстро растут цены на товары и услуги, что...
Эфир Delfi: внезапная смерть министра Макея, секс без согласия, (не)украинская ракета
В столице Литвы зажгли огни на Рождественской елке. Об...
В Литве предлагается ограничить ввоз белорусских сигарет: прячущих будут наказывать как контрабандистов
После того как Беларусь ввела безвизовый режим для...
После скандала подсчитано, как Успасских голосует по Украине: свою позицию даже не скрывает
Двое литовских евродепутатов не захотели признать это...
В понедельник с утра барахлит система e.sveikatа, к врачам записаться не получится
В понедельник с самого утра врачи жалуются на сбои в...