aA
В понедельник в Каунасском районе произошло жуткое ДТП. Сообщается о смерти одного человека, еще трое получили травмы.
ДТП в Каунасском районе: один человек погиб, трое получили травмы
© A.Didžgalvio nuotr.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что в 8.46 ч. на дороге A8, в Каунасском районе, в деревне Гайлюшяй столкнулись грузовик Scania, автомобиль Škoda и эвакуатор Mercedes- Benz.

Пожарные-спасатели вызволили из легковушки двоих зажатых пострадавших и передали их в руки врачей.

Еще одного человека требовалось освободить из эвакуатора. К сожалению, этому человеку врачи уже ничем не могли помочь, он скончался.

По данным пожарных-спасателей, движение на дороге ограничено.

Полиция сообщает, что в ДТП травмы получили 3 человека, их увезли в больницу.

Обстоятельства ДТП расследует полиция.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Зарплаты в Литве уменьшились, хотя "на бумаге" стали выше: сколько зарабатывает среднестатистический литовец

В Литве быстро растут цены на товары и услуги, что...

Эфир Delfi: внезапная смерть министра Макея, секс без согласия, (не)украинская ракета

В столице Литвы зажгли огни на Рождественской елке. Об...

В Литве предлагается ограничить ввоз белорусских сигарет: прячущих будут наказывать как контрабандистов

После того как Беларусь ввела безвизовый режим для...

После скандала подсчитано, как Успасских голосует по Украине: свою позицию даже не скрывает

Двое литовских евродепутатов не захотели признать это...

В понедельник с утра барахлит система e.sveikatа, к врачам записаться не получится

В понедельник с самого утра врачи жалуются на сбои в...