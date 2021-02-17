ДТП на окраине Вильнюса: пострадал водитель перевернувшегося автомобиля Seat

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17 февраля, в 8.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Киртиму, столкнулись автомобиль Seat и BMW с прицепом. После столкновения Seat перевернулся.