ДТП на окраине Вильнюса: пострадал водитель перевернувшегося автомобиля Seat

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17 февраля, в 8.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Киртиму, столкнулись автомобиль Seat и BMW с прицепом. После столкновения Seat перевернулся.
Пострадал водитель Seat – 26-летнего молодого человека увезли в больницу. Он получил травму руки.
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