ДТП на объездной дороге в Прекуле, произошло лобовое столкновение

ДТП на дороге Клайпеда-Шилуте произошло после 20 ч. По Единому номеру помощи сообщили, что столкнулись Mercedes-Benz и VW Passat.
На место происшествия выехали полиция, врачи и пожарные-спасатели. На месте выяснилось, что оба автомобиля серьезно пострадали. В ДТП травмы получили два человека - мужчина получил травму ноги, а женщина лишилась сознания. По предварительным данным, никто не был зажат.
По данным полиции, автомобилем VW Passat управляла женщина 1993 г.р. За рулем Mercedes-Benz был мужчина 1984 г.р. По предварительным данным, Mercedes-Benz выехал на встречную полосу и стал виновником ДТП.
Точные обстоятельства ДТП выясняет полиция. Оба пострадавших доставлены в больницу. Автомобили стояли поперек проезжей части, поэтому проехать по дороге после ДТП было невозможно.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Поставщики оценили перспективу цен на электричество: они могут измениться даже для тех, кто выбрал фиксированный тариф
Оптовая цена на электричество в сентябре была ниже, чем...
Новый опрос: оказывается, немалая часть литовцев оценивает войну в Украине иначе
13 из 100 участников опроса в Литве считают, что Россия не...
МИД Литвы подтвердил: Россия высылает поверенную в делах Литвы
Министерство иностранных дел (МИД) Литвы подтвердило...
Эфир Delfi: топовые блогеры, инфлюэнсеры и журналисты vs соловьевы и скабеевы
Говорим с популярными блогерами, инфлюэнсерами и...