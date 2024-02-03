Большой рейд полиции и пограничников в Вильнюсе: попались пьяные водители и мигранты без документов

Особое внимание уделялось водителям-иностранцам, предоставляющим услуги подвоза, поскольку выяснилось, что в Литве многие из них пользуются фальшивыми документами или живут в Литве нелегально.

Рейд начался около 17 ч. на ул. Юстинишкю, где были остановлены двое нетрезвых водителей. В организме водителя BMW было 1,01 (во второй раз 0,96) промилле. За ним был остановлен Ford с еще более пьяным водителем - 1,69 (во второй раз 1,24) промилле.

В 19.30 ч. полиция и пограничники переехали на ул. Упес. Здесь был остановлен водитель Audi – в организме украинца было 0,68 промилле. За ним попался водитель Mercedes Benz – 0,82 промилле. Тут полицейские остановили и несколько водителей без прав: молодого человека, который ехал на Ford и иностранца на Toyota.

На ул. Упес был остановлен и нетрезвый водитель Tesla – 0,61 промилле. Он сказал, что праздновал день рождения и думал, что выпил немного.