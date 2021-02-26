Однако супруг пропавшей не верит этому. Он сообщил, что готов заплатить 100 000 долларов США за ценную информацию о местонахождении своей беременной супруги.
Близкие пропавшей обратились в кретингскую полицию, объявлен международный розуыск пропавшей.
Глава полиции Кретингского района Арунас Пужаускас сказал Delfi, что заявление об исчезновении Вашките поступило 17 февраля.
"Близкие пропавшей обратились к нам 17 февраля. Они сообщили, что их дочь пропала 14 февраля на Мальдивах. Мы начали расследование, поскольку последняя регистрация места жительства женщины - Кретинга. Объявлен международный розыск, ситуация сложная, ведь женщина жила в одной стране, а пропала в другой. Всю информацию мы передали коллегам за границей", – сказал Пужаускас.
В среду в газете The National сообщалось, что информация о пропаже Вашките поступила 13 февраля в 21 ч.
"Нам сообщили, что 13 февраля около 19 ч. 33-летняя гражданка Канады пошла купаться и не вернулась. Была проведена операция по поиску пропавшей", – сказал представитель местной полиции, заметив, что поиски длились 5 дней. Женщину искали и на воде, и под водой.
"Наша команда получила доказательства того, что женщина утонула. У нас нет улик, позволяющих предполагать другие версии", – сказано в сообщении местной полиции.
На данный момент на Мальдивах обыскали территорию площадью 1 549 162 кв. м. Расследование продолжается.
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