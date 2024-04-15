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Автобус врезался в дерево, погиб водитель
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Pirmosios pagalbos festivalis
ФОТО:
ELTA / Julius Kalinskas
15 апреля, в 20.15 ч. на 91-м км дороги Швенченис-Игналина, около хутора Раудоне, с дороги съехал и в дерево врезался автобус с пассажирами.
Полиция сообщает, что в ДТП погиб водитель. Обстоятельства ДТП выясняются.
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Литва
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