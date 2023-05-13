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Авария произошла в Лаздинай, на перекрестке улиц Эрфурто и Архитектор.
Авария в Вильнюсе: перевернулось авто, в котором ехали женщина и ребенок
© DELFI / Orestas Gurevičius

Вильнюсская полиция получила сообщение о происшествии в 14.54. VW Passat перевернулся.

По предварительным данным, автомобиль сначала врезался в столб, а затем перевернулся на крышу.

Осколки разбитого стекла порезали руку водителю автомобиля. 35-летнюю женщину доставили в больницу.

В машине ехал двухмесячный ребенок. Он перевозился в специальном кресле и не пострадал. Из-за этого малышку доставили в больницу для более детального обследования.

Водитель была трезва.

Полиция выясняет обстоятельства аварии.

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