Авария в Вильнюсе: перевернулось авто, в котором ехали женщина и ребенок

Вильнюсская полиция получила сообщение о происшествии в 14.54. VW Passat перевернулся.

По предварительным данным, автомобиль сначала врезался в столб, а затем перевернулся на крышу.

Осколки разбитого стекла порезали руку водителю автомобиля. 35-летнюю женщину доставили в больницу.

В машине ехал двухмесячный ребенок. Он перевозился в специальном кресле и не пострадал. Из-за этого малышку доставили в больницу для более детального обследования.

Водитель была трезва.

Полиция выясняет обстоятельства аварии.