Акты вандализма в Клайпеде не прекращаются: обнаружен еще один оскверненный флаг

По данным Департамента полиции, 11 марта, в 1.50 ч., в Клайпеде, на проспекте Балтиёс, около 36 дома, на тротуаре, был обнаружен литовский флаг.

Начато расследование.

Напомним, что 9 марта вечером в Клайпеде, на ул. Шяулю, на земле был обнаружен литовский флаг со сломанным древком.

В пятницу утром в Клайпеде, в Портовом районе, люди обнаружили четыре обгоревших литовских триколора. Полиция начала расследование, выясняет участников и организаторов этой акции. Позже появилась информация об еще 8 испорченных флагах. Флаги были сняты со зданий, одни флаги были сожжены, у других сломаны древка.

Сообщается, что флаги были испорчены на ул. Поилсё, Найкупес, Нидос, Жальгирё и Калнупес.