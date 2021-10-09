3 млн евро: на границе Литвы задержан один из крупнейших грузов контрабанды из Беларуси

Как сказано в сообщении КСТ, грузовой автомобиль Man, прибывший из Беларуси во вторник, таможенники Лаворишкского пункта контроля проверили с помощью рентгеновской системы контроля. Должностные лица подозревали, что автомобиль мог перевозить контрабанду. Когда дверь открылась, таможенники увидели в заднец части полуприцепа огромные мешки с древесными гранулами. Вскоре в тех же мешках были обнаружены пачки сигарет. При последующем досмотре выяснилось, что большая часть полуприцепа была отгорожена деревянной доской, а все оставшееся пространство за ней также было забито коробками сигарет.

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По предварительным данным, на этом грузовике перевозилось около 1500 коробок (750 тысяч пачек) белорусских сигарет Fest, стоимость которых с учетом налогов составляет 2, 737 млн. евро.

Грузовик и контрабанда задержаны, в Вильнюсском отделении КСТ под руководством Вильнюсской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту контрабанды.

Это один из крупнейших грузов контрабанды, задержанный на литовской таможне в этом году. Самая крупная партия контрабанды была обнаружена в ночь на 1 апреля, когда сотрудники КСТ ликвидировали склад контрабанды в Каунасском районе. Там были задержаны семь граждан России и Литвы и два грузовика с более чем 1 млн пачек сигарет на 3,91 млн евро.