В Германии в сауне запретили целоваться

С 1990-х годов спа-центры в Германии становятся все более роскошными. На смену крытым бассейнам с холодной водой пришли спа-комплексы, включающие сауны, оформленные во всевозможных стилях и предлагающие полный комплекс оздоровительных услуг под одной крышей. По данным Немецкой ассоциации саун, по всей стране насчитывается около 10 тысяч подобных заведений. Среди них около 2300 общественных саун, более 5000 саун в отелях и около 4000 в фитнес-центрах. Кроме того, около 1,7 миллиона домашних хозяйств в Германии имеют собственную сауну. По данным статистического ведомства Statista, в 2023 году в Германии около 26 миллионов человек в возрасте от 14 лет и старше часто или время от времени посещали сауну или паровую баню.