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В США мужчина после перенесенного COVID-19 пожаловался медикам на проблемы с эрекцией и укорачивание полового органа на 4 см. Об этом 12 января сообщает The Sun.
Asociatyvioji nuotr.
Asociatyvioji nuotr.
© Shutterstock

30-летний американец утверждает, что перенес заболевание в тяжелой форме летом 2021 года, а после выздоровления столкнулся с проблемами с эрекцией, также у него на 4 см уменьшился половой член.

"Мой пенис уменьшился. До того, как я заболел, он был больше среднего, не огромным, но определенно больше, чем обычный. Очевидно, это связано с повреждением сосудов, и мои врачи, похоже, считают, что это навсегда. Это не должно иметь особого значения, но это сильно повлияло на мою уверенность в своих силах в постели", – рассказал американец.

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Уролог объяснил, что к уменьшению члена могла привести эректильная дисфункция, во время которой ткани пениса могли зарубцеваться. Также, по данным специалистов, вирус может проникать в кровеносные сосуды полового члена, вызывая их повреждение.

Отмечается, что университетский колледж Лондона провел исследование продолжительных симптомов коронавирусной инфекции, выявив у пациентов из 56 стран 203 различных симптома. Согласно выводам, опубликованным в журнале Lancet’s EClinicalMedicine, на эректильную дисфункцию после перенесенного COVID-19 жалуются 15% мужчин, а уменьшение яичек или члена произошло у 5% переболевших пациентов.

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"ГОРДОН"
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