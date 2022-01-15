30-летний американец утверждает, что перенес заболевание в тяжелой форме летом 2021 года, а после выздоровления столкнулся с проблемами с эрекцией, также у него на 4 см уменьшился половой член.
"Мой пенис уменьшился. До того, как я заболел, он был больше среднего, не огромным, но определенно больше, чем обычный. Очевидно, это связано с повреждением сосудов, и мои врачи, похоже, считают, что это навсегда. Это не должно иметь особого значения, но это сильно повлияло на мою уверенность в своих силах в постели", – рассказал американец.
Уролог объяснил, что к уменьшению члена могла привести эректильная дисфункция, во время которой ткани пениса могли зарубцеваться. Также, по данным специалистов, вирус может проникать в кровеносные сосуды полового члена, вызывая их повреждение.
Отмечается, что университетский колледж Лондона провел исследование продолжительных симптомов коронавирусной инфекции, выявив у пациентов из 56 стран 203 различных симптома. Согласно выводам, опубликованным в журнале Lancet’s EClinicalMedicine, на эректильную дисфункцию после перенесенного COVID-19 жалуются 15% мужчин, а уменьшение яичек или члена произошло у 5% переболевших пациентов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
"Омикрон" вызывает легкие симптомы, но отличается одной особенностью (4)
Штамм "омикрон" уже доминирует в Литве . Он...
Глава Минфина предлагает со следующего года ввести всеобщий налог на недвижимость в Литве (49)
Глава Минфина Гинтаре Скайсте предлагает со...
После призывов испортить 16 февраля планируется ответ (33)
Через несколько дней после 13 января появились...
Виктор Воронцов. Путеводитель по адовым русскоязычным группам литовского сегмента ФБ. Что с ними делать? (190)
Вообще , в русскоязычном литовском ФБ сегменте есть два...
Врач рассказала, при каких симптомах ковида надо срочно обращаться за помощью (7)
В пятницу в Литве сообщили о 3947 новых случаях...