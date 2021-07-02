"Одной вакцинацией вирус не победить": защищает ли прививка от передачи Covid-19

Скрытая угроза

Месяц назад, когда у 37-летней пациентки сингапурского интерната для людей с нарушениями психики был обнаружен коронавирус, руководство заведения не стало поднимать панику.

Учитывая специфику учреждения, весь его персонал и большинство хрупких здоровьем обитателей были давно привиты от Covid-19 как входящие в группу риска еще в феврале-марте. Однако на всякий случай интернат закрыли на карантин, а всех сотрудников, пациентов и других людей, в последнее время общавшихся с заболевшей женщиной или ее сиделкой, поместили в карантин и стали регулярно тестировать.

В течение следующей недели вирус был обнаружен у трех десятков человек, в том числе у самой 30-летней сиделки родом с Филиппин, а также еще четырех сотрудников интерната и 26 его постоянных обитателей.

Большинство зараженных были полностью привиты от Covid-19 (то есть получили оба укола вакцины) и на момент постановки диагноза не испытывали никаких симптомов.

Прививка не дает полной, 100-процентной защиты от вируса, подтверждают в ВОЗ. Даже если получить обе дозы вакцины и выждать положенное время, чтобы иммунный ответ организма достиг максимального уровня, шанс заболеть Covid-19 все равно остается - особенно у тех, кто пренебрегает другими защитными мерами.

Кроме того, реакция на прививку в значительной степени индивидуальна. У пожилых людей, а также тех, кто страдает от хронических болезней или принимает иммунодепрессанты, защитный ответ организма может быть значительно менее выраженным. А значит, их риск подхватить инфекцию оказывается выше и после вакцинации.

Впрочем, как показывают многочисленные исследования, даже в том случае если привитый человек заболевает Covid-19, чаще всего инфекция у него протекает без каких-либо симптомов или - реже - в относительно легкой форме.

"Прививки спасают жизни, но одной только вакцинацией проблему не решишь, - уверены в ВОЗ. - Необходимо продолжать бороться с распространением вируса всеми возможными способами - особенно когда большинство окружающих прививки не имеют и Covid-19 так широко распространен".

"Не болен" - не значит "здоров"

До последнего времени у ученых не было уверенности в том, что полностью вакцинированные люди могут не только болеть сами, но и быть разносчиками инфекции.

Дело в том, что клинические испытания всех одобренных пока вакцин были направлены на то, чтобы продемонстрировать безопасность препарата и его способность предотвращать симптоматические случаи заражения. А следовательно, на наличие вируса тестировали только тех добровольцев, у кого ухудшалось самочувствие.

Остальных волонтеров разработчики не отслеживали. Если кто-то из них заболевал Covid-19, но переносил инфекцию бессимптомно, этот случай в статистике заражений не учитывался.

Учитывая, что бессимптомные больные составляют, по разным оценкам, до 86% всех случаев заражения, на каждый подтвержденный диагноз приходится несколько неучтенных случаев инфекции. И сколько добровольцев (а каждый препарат испытывали в среднем 30-40 тысяч человек) переболели подобным образом, неизвестно.

Дело в том, что отследить такие случаи передачи инфекции невероятно сложно. Фактически для этого нужно регулярно тестировать на наличие вируса всех поголовно, включая здоровых людей, еще не встречавшихся с вирусом, уже переболевших и вакцинированных.

Такие попытки принимались неоднократно, но только в рамках ограниченных социальных групп. Например, в ходе одного эксперимента волонтеры из числа американских врачей, сотрудников соцслужб и других "тружеников фронта борьбы с пандемией" еженедельно сдавали тест на коронавирус в течение трех месяцев, вне зависимости от наличия симптомов или полученной прививки. Так удалось выяснить, что две дозы вакцины снижают вероятность нахождения инфекции в организме примерно в 25 раз.

Похожие исследования ведут и сами разработчики вакцин, и первые полученные результаты выглядят обнадеживающе. Например, выяснилось, что препарат от Johnson & Johnson снижает вероятность бессимптомной инфекции почти на три четверти.

Данные массовой вакцинации в Израиле показывают, что у людей, привитых препаратом от Pfizer-BioNTech, вирусная нагрузка (то есть концентрация вируса в крови) в случае заражения в четыре с половиной раза ниже, чем у не вакцинированных. А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, пришло к выводу, что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.

Очень похожие результаты принесла и другая аналогичная работа. Поэтому в целом ситуация, по словам экспертов, выглядит довольно оптимистично.

Теория и практика

Проблема заключается в том, что все эти исследования исходят из нескольких вполне логичных, но не подтвержденных пока экспериментально допущений.

Например, известно, что и у детей, и у взрослых пациентов с симптомами вирусная нагрузка выше, чем у бессимптомных больных. На основе этого ученые предполагают, что люди с более низкой вирусной нагрузкой реже чихают и кашляют - а значит, и окружающих заражают реже.

"Имеющиеся на сегодняшний день данные позволяют с высокой долей уверенности утверждать, что при заражении Covid-19 у вакцинированных людей вирусная нагрузка будет ниже, чем у невакцинированных, - считает профессор кафедры всемирного здравоохранения Вашингтонского университета Барбара Ричардсон. - В таком случае вероятность того, что привитый человек заразит непривитого, тоже будет ниже (хотя полностью исключать возможность передачи инфекции таким образом мы не можем)".

Чтобы окончательно расставить точки над "i" и разобраться, насколько по-разному разносят вирус вакцинированные и невакцинированные люди, нужны более масштабные исследования, с тщательным отслеживанием всех социальных контактов.

Один из таких экспериментов сейчас проходит как раз в штате Вашингтон: изначально волонтеров предполагалось набрать из числа студентов местных колледжей, но потом подключиться к исследованию разрешили любому жителю штата в возрасте от 18 до до 30 лет. Добровольцы, согласившиеся получить свою дозу вакцины с задержкой на четыре месяца (или вовсе отказавшиеся от прививки), фактически станут контрольной группой для вакцинированных людей того же возраста.

Волонтеры обеих групп будут сдавать тест на вирус ежедневно, их близкие контакты - дважды в неделю. А ученые займутся изучением отличий: насколько по-разному передается вирус внутри обеих групп и между ними.

Впрочем, как уверяет профессор Майкл Лин, возглавляющий в Стэнфордском университете биоинженерную лабораторию, какие-то выводы можно сделать и на основании уже проведенных наблюдений.

"Вакцины, безусловно, снижают риск дальнейшей передачи вируса [от привитого кому-то еще] и на 79-88% уменьшают риск заражения, - продолжает профессор Лин. - Но [сингапурские] кластеры наглядно демонстрируют, что, если привитый человек все же заражается, он вполне может разносить инфекцию дальше, заразив кого-то еще. А в некоторых условиях (например, когда люди едят и разговаривают в закрытом помещении) такая передача может быть очень эффективной".

"Вакцинированные часто болеют бессимптомно, но многие из них являются разносчиками [вируса]", - резюмирует профессор.

По его словам, опасность заключается в том, что даже в организме привитых бессимптомных больных вирус продолжает размножаться - а следовательно, может мутировать. И передаваться дальше - уже в измененном виде.

Однако в ВОЗ корреспондента Би-би-си заверили, что опасаться нечего - во всяком случае пока: "Исследования того, насколько новые варианты вируса могут представлять опасность с точки зрения эффективности вакцин, диагностических тестов и т.п. продолжаются, но - судя по информации на настоящий момент - вакцины продолжают быть эффективными".

Если прививочная кампания пойдет по плану (а не будет сорвана каким-нибудь штаммом-мутантом, против которого существующие вакцины окажутся бессильны), пандемия коронавируса будет постепенно сходить на нет, пока Covid-19 не превратится в обычную сезонную инфекцию - наряду с простудой, гриппом и другими ОРВИ.

По прогнозам экспертов, это может случиться уже к лету следующего года.