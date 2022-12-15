"Мы надеемся, что в какой-то момент в следующем году мы сможем сказать, что COVID-19 больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Критерии объявления окончания чрезвычайной ситуации станут одной из тем для обсуждения на заседании Комитета по чрезвычайным ситуациям в январе", — сказал он.

По его словам, вирус при этом никогда не исчезнет, странам придется научиться справляться с ним в качестве регулярно циркулирующего респираторного заболевания, наряду с гриппов и другими инфекциями.

Он также отметил, что год назад был выявлен штамм "омикрон", который начал распространяться по миру. Тогда от COVID-19 умирало около 50 тыс. человек еженедельно. Сейчас смертность составляет менее 10 тыс. по всему миру.

При этом, по словам гендиректора ВОЗ, остаются нерешенными многие проблемы борьбы с пандемией. В странах с низким уровнем дохода удалось вакцинировать лишь около 20% населения, а доступ к вакцинам и лекарствам остается неравномерным.

"Поскольку мы стремимся положить конец этой чрезвычайной ситуации, нам все еще нужно понять, как она началась. Мы продолжаем призывать Китай делиться данными и проводить запрошенные нами исследования, чтобы лучше понять происхождение этого вируса. Как я уже говорил много раз, все гипотезы остаются на столе. Один из самых важных уроков пандемии заключается в том, что всем странам необходимо укреплять свои системы общественного здравоохранения, чтобы быть готовыми к вспышкам, эпидемиям и пандемиям, предотвращать их, выявлять и быстро реагировать на них", — добавил Гебрейесус.

Он приветствовал договоренность стран-членов ВОЗ разработать проект соглашения о предотвращении пандемии, обеспечении готовности к ней и реагирования на основе принципов справедливости, солидарности и суверенитета. Проект документу будет обсуждаться в феврале.