Согласно астрологии каждое зодиакальное созвездие «отвечает» за определенную часть тела. Почему бы не попробовать соблазнить мужчину, используя не только «Карту эрогенных зон»?

Овен



Овны обожают драйв и страстный секс с элементами сопротивления. Поэтому, как правило, лучший секс в их жизни — тот, что случается после бурных ссор с партнером. Во «взвинченном» состоянии Овны становятся особенно чувственными.

Эрогенные зоны — уши и голова. Они «тают» от нежных прикосновений к мочкам ушей и глупостей, которые им шепчут на ушко. Не менее возбуждающе действует на них и легкий массаж затылочной части головы. Кроме того, Овнов можно назвать настоящими «экспертами по поцелуям», они отдают предпочтение глубоким, настойчивым поцелуям, от которых сами же и теряют голову, порой сильно сокращая время, отведенное на любовную прелюдию.

Телец



Чувственные Тельцы обладают замечательной способностью «растягивать» удовольствие. Спешка для них — это убийца эротики, потому лучший партнер для Тельца — тот, кто умеет запасаться терпением.

Эрогенные зоны — это нос и губы, которые чутко реагируют на легчайшие прикосновения. Но, если Телец настроился на эротическую волну, то практически все его тело превращается в одну большую эрогенную зону. Тельцы обожают массаж, особенно, если речь идет об эротическом массаже с аромамаслами. Начинать его лучше всего с основания шеи.

Близнецы



Для представителей этого знака особую роль играет разнообразие. Они очень любопытны и обожают пробовать все новое — этот же принцип распространяется и на секс. Главное правило — никакой рутины и однообразных занятий любовью, иначе Близнец быстро исчезнет из вашей постели. Но, несмотря на это, мужчину-Близнеца трудно назвать настоящим мачо. Для него флирт и процесс соблазнения гораздо более привлекательны, чем непосредственный контакт тел.

Для того, чтобы приворожить Близнеца, как можно чаще прикасайтесь к его рукам и груди, особого внимания заслуживают пальцы и… подмышки. Близнец — тот самый мужчина, который даже в постели не прочь поговорить. Это он оценит ваши «горячие» комментарии к процессу.

Рак



Ранимые Раки больше всего ценят нежность — и «сюси-пуси» в постели. Они обожают прикасаться к обнаженной коже, демонстрируя таким образом высшую степень доверия. Представитель этого знака не склонен к интрижкам на стороне, вместо этого он, скорее, предложит своей постоянной спутнице принять с ним ванну при свечах. Обратите особое внимание на его соски и ушные раковины.

Раки — весьма консервативные любовники и не одобряют акробатику в постели — так что можно не учить наизусть «Камасутру».

Лев



Львы обожают быть в центре внимания и не изменяют своим привычкам и в кровати. Они обожают массаж и, в принципе, не против продемонстрировать, как именно их нужно ласкать.

«Львиная» эрогенная зона расположена по обе стороны от позвоночного столба — проведите по ней ладонями сверху вниз. Еще одно чувствительное местечко — его нижняя губа, вспомните об этом, когда приметесь целоваться.

Дева



Мужчина-Дева практически никогда не теряет головы и может спокойно противостоять даже самому изощренному искушению. Но если его разум (а не сердце) однажды решил сказать «Да», то мужчина начнет со стратегического планирования секса, будто не любовью заниматься собирается, а решает задачку в несколько действий.

Для того, чтобы Дева получил удовольствие от секса, в спальне должно быть не просто прибрано, а стерильно чисто. Его эрогенные зоны — это колени, локти и область вокруг пупка. Дева обожает, когда его лицо осыпают поцелуями, а тихая музыка, эротический фильм или книга способны пробудить его сексуальную фантазию.

Весы



Для того, чтобы мужчина-Весы настроился на романтическо — эротический лад, необходимо хоть немного роскоши. Он придет в восторг от шелковых простыней и ледяной бутылки шампанского в серебряном ведерке. Представитель этого знака, в первую очередь, реагирует на визуальные образы, так что рискните — станцуйте ему стриптиз, а затем переходите к шампанскому.

Весы обожают быть объектом соблазнения и с удовольствием отдают инициативу в женские руки. Эрогенные зоны — область от поясницы и ниже. Стимуляция этой зоны, впрочем, как и нежные поцелуи в живот, способны разжечь его страсть.

«Никакой бури и натиска» — вот основное правило, о котором следует помнить, находясь в постели с Весами — партнер должен ощущать гармонию с вами.

Скорпион



Скорпионы обожают делать тайну из своих сексуальных предпочтений, а партнеру только и остается, что научиться без слов понимать, чего хочет загадочный Скорпион. Если вы хотите быть с ним долго, придется стать знатоком эротики. Эрогенные зоны — это ягодицы и бока. Представители этого знака любят эксперименты в постели — про классические позиции, конечно, забывать не стоит, но лучше всего комбинировать их с необычными позами.



Стрельцы



Стрельцы ценят в отношениях собственный комфорт и никогда не откажутся от экзотики. Они весьма темпераментны, обожают, когда их балуют. Эрогенные зоны — это область от бедер до колен, гладьте ее так, будто гладите настоящий шелк, крайне деликатно.

Иногда представителям этого знака бывает достаточно только прикосновений и объятий без логического окончания любовных игр в виде самого акта. Стрельцы открыты для всего нового и с удовольствием вносят элементы новизны в секс.

Козерог



Мужчины-Козероги с трудом «переключаются» с обычных дел на плотские утехи, им кажется, что нельзя «просто так» бросить все и получать удовольствие. Тем, кто жаждет видеть их в своей кровати, придется набраться терпения. Зато Козероги мгновенно «откликаются» на стимуляцию эрогенных зон, к которым относятся колени и коленные чашечки.



Водолей



Водолеи обожают сексуальные импровизации и с удовольствием предадутся любовным играм в любом мало-мальски подходящем (или совсем не подходящем) для этого месте. У них богатая сексуальная фантазия.

Для того, чтобы он совсем потерял голову, сделайте ему массаж стоп. Еще одна эрогенная зона — это его скулы, прикасайтесь к ним кончиками пальцев или губами.

Рыбы



Мужчина-Рыбы мечтает о трепетной романтичной любовнице. Неудивительно, что их возбуждают длинные (иногда, скорее «затянутые») любовные прелюдии, в которых есть место нежностям. Рыбы не очень-то любят проявлять инициативу — чтобы «подогреть» их интерес, придется сделать массаж ног, тогда он буквально «поплывет». Для того, чтобы этот мужчина был счастлив, нужна не столько эротика, сколько эмпатия.

