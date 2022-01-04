Министерство здравоохранения Израиля изучает этот беспрецедентный случай, чтобы выяснить, какие последствия для организма может иметь сочетание этих двух вирусов.

"У нее диагностировали грипп и коронавирус сразу после поступления. Оба теста оказались положительными, даже после того, как мы провели повторную проверку", — сказал Арнон Вижницер, директор гинекологического отделения больницы "Бейлинсон" в городе Петах-Тиква.

"Эти заболевания вирусные и вызывают затрудненное дыхание, поскольку оба поражают верхние дыхательные пути", — сказал он газете "Хамодия".

Женщина, по информации издания, не была привита ни от COVID-19, ни от гриппа. В четверг ее выписали из больницы.

Что известно о флуроне?



На данный момент мы знаем о флуроне очень мало. Министерство здравоохранения Израиля изучает этот случай, чтобы выяснить, не вызывает ли сочетание двух вирусов более тяжелые заболевания.

В среду министерство заявило о тревожном росте числа случаев заболевания гриппом. На прошлой неделе 31-летняя жительница Израиля умерла от осложнений, вызванных гриппом, находясь на девятом месяце беременности. Ее сын, рожденный через кесарево сечение, выжил.

"В прошлом году мы не наблюдали случаев заболевания гриппом среди беременных и рожениц, — сказал Вижницер. — Сегодня мы наблюдаем случаи как коронавируса, так и гриппа".

Случаи заболевания ковирусом в Израиле

В Израиле, как и во всем мире, наблюдается тревожный рост числа случаев заболевания омикрон-штаммом, новым вариантом COVID-19.

На прошлой неделе глава Армейской целевой группы по коронавирусам предупредил, что система здравоохранения может "рухнуть" под наплывом заболевших новым вариантом, сообщает газета Haaretz.

В воскресенье премьер-министр Нафтали Бенет заявил, что Израиль предложит четвертую дозу вакцины COVID-19 людям старше 60 лет и медицинскому персоналу.