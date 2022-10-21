Профессор Грейам Торникрофт – британский психиатр, исследователь, профессор общественной психиатрии в Центре глобального психического здоровья и Центре имплементационных исследований Королевского колледжа Лондона. Автор больше 30 книг и почти 600 научных публикаций, который интересуется стигмами психического здоровья, действенным лечением психических заболеваний и психологическим благосостоянием жителей.

На конференции Rethinking Mental Health Care он оценил влияние пандемии на психическое здоровье жителей, сравнивая людей четырех групп: общая популяция, люди, у которых психические расстройства были и до пандемии, поставщики необходимых услуг и люди, заболевшие коронавирусом.

Больше всего пострадало эмоциональное здоровье молодых людей

"В первый год пандемии люди столкнулись с ростом тревожности, чувством неопределенности, массовым покупками, люди делали запасы. Мы видели людей, которые пострадали от травм и потерь, видели последствия того, что люди сидели дома закрытые в карантине. В некоторых группах популяции стали больше употреблять алкоголь и наркотики. На ранних стадиях пандемии была явная вероятность того, что из-за пандемии, а в особенности из-за экономических факторов, связанных с ней, увеличится число самоубийств", – сказал Торникрофт.

Žmonės būriuojasi prie vakcinavimo centro Vilniuje DELFI / Domantas Pipas

В самом начале пандемии, в 2020 году, исследования психического здоровья жителей, проведенные учеными, показали, что в разных группах людей значительно выросло число депрессий и тревожности - в 2 или почти в 2 раза. Профессор отмечает, что больше всего пострадало эмоциональное здоровье молодых людей – особенно одиноких и женщин, воспитывающих больше, чем одного ребенка.

"В Королевского колледжа Лондона, где я работаю, приезжают студенты со всего мира. Многие из них не могли поверить, что весь год придется учиться онлайн, сидя в небольших комнатушках, без контакта с преподавателями и сокурсниками. Можете себе представить, какие последствия это повлечет за собой", – сказал профессор.

В начале пандемии Торникрофт предположил, что через 1-2 года вырастет число самоубийств. Эту вероятность он связал не с нейропсихологическими последствиями, усталостью или физической недееспособностью, а с экономическими последствиями пандемии, напоминающими экономический кризис 2008–2010 года.

Тогда было время нестабильности, люди не могли найти работу, боялись потерять ее, заболевали депрессией, в результате выросло число самоубийств.

Однако в случае с пандемией опасения профессора не подтвердились – в разных странах наблюдается разная ситуация, в общей сложности число самоубийств не выросло, но на 2-3 году пандемия требует внимания.

"Долгосрочные последствия ковида" – тень болезни, преследующая почти половину переболевших

Торникрофт заметил, что на качество жизни людей особенно влияют долгосрочные последствия COVID-19, которые в течение 3–24 недель после болезни проявляются у 80% пациентов. Это может быть около 100 разных симптомов, чаще всего они проявляются у пожилых людей, мужчин и жителей стран с высоким уровнем жизни.

Сложно описать точный объем долгосрочных симптомов, поскольку нет единого мнения по вопросу долгосрочных симптомов. Однако ученые Мичиганского университета обобщили данные по 50 исследованиям и в 2022 г. представили выводы, согласно которым, около 43% переболевших сталкиваются с "долгосрочными последствиями ковида" (это 200 млн. из 470 млн. переболевших на момент проведения исследования).

"Самые распространенные симптомы – боль в груди, усталость, одышка, расстройство сна, кашель, депрессия, беспокойство. В последних исследованиях можно увидеть, что у 64% переболевших был хотя бы один симптом через 6 месяцев, а у 59% - хотя бы один симптом через год после болезни", – сказал профессор.

Торникрофт заметил, что пандемия COVID-19 больно ударила по людям, у которых уже были расстройства психики. Он с сожалением заметил, что в Великобритании таких пациентов безо всяких исследований быстро переводили в дома опеки, чтобы освободить койки для больных COVID-19.

То, что в 2020 г. самой большой проблемой здравоохранения был ковид, привело к тому, что в некоторых странах забыли о других пациентах, последствия этого были печальными. Исследования общей смертности популяции и смертности в тех группах, где уже были психические расстройства, смертность от ковида в последней была до 7 раз выше.

На медработников легло неподъемное бремя: последствия – печальные

Еще одна группа людей, для которых пандемия имела печальные последствия – работники, выполняющие важную для общества работу.

Торникрофт отметил, что в этой группе пострадали не только врачи и медсестры, но и работники сектора логистики, курьеры, занимающиеся доставкой еды, машинисты, водители автобусов, многие из них работали в условиях высокого риска заражения. Однако врачам и медсестрам выпала роль с соответствующими последствиями.

"В первый год в моей стране у этих людей не было выходных и отпуска, они изо дня в день работали в защитных костюмах и масках, от которых у них чесалась и покрывалась сыпью кожа. Мой сын кинезитерапевт должен был работать в отделении интенсивной терапии, где умирало много пациентов. Там каждый день приходилось сталкиваться с моральным аспектом: есть одна койка с кислородом, и три пациента, которые в нем нуждаются. Кто и как должен принимать решение, кого класть на эту койку? Я чувствую себя ужасно из-за тех пациентов, которых не выбрали. Это давление куда сильнее в странах с низким и средним уровнем проживания, где ресурсов для спасания жизней было меньше", – сказал профессор.

Ему очень жаль, что многие медработники, не выдержав нагрузки, ушли из жизни. Но и те, кто пережил этот этап, сейчас живут с печальными последствиями для своего психического здоровья.

В начале 2020 года было проведено исследование, опросили больше 1000 работников системы здравоохранения и социальной защиты Великобритании, интересовались их психическим здоровьем. Выяснили, что состояние 47% работников тревожное, у 47% началась депрессия, у 22% были симптомы стресса. Исследование показало, что 58% медицинских работников сталкиваются хотя бы с одним с одним из расстройств психики.

"Большая часть медицинских работников в первый же год столкнулась с психическими расстройствами из-за понятной реакции на давление, с которым они столкнулись на работе. Однако многие ли страны отреагировали на эту проблему и признали ее? Все исследования показывают, что психическому здоровью медицинских работников нанесен большой ущерб, один из примеров – исследование профессора Ирины Пинчук, появившееся совсем недавно. В нем сказано, что медработники, ухаживающие за больными COVID-19, сталкиваются с большим риском для системы психического здоровья, они нуждаются в особой поддержке", – сказал Торникрофт.

Пандемия сказалась на психическом здоровье многих людей: страны должны действовать

По словам Торникрофта, риск возникновения психических расстройств велик и для рядовых жителей, переболевших COVID-19. На появление тревожности, обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) и депрессии повлияла не только сама инфекция, но и требования карантина и изоляции. Некоторые исследования показали, что разные психические расстройства проявляются у 1 из 5 переболевших пациентов.

"Заболевшему COVID-19 приходилось пережить такой период, когда ему не хватало поддержки – часто тогда, когда он в ней нуждался больше всего. Нам сказали находиться в разных комнатах, иногда даже в других зданиях, изолироваться от больных, оставлять еду за дверью. И это тогда, когда человек больше всего нуждался в помощи, он ее не получал. Поэтому неудивительно, что многие люди столкнулись с проблемой психического расстройства", – сказал профессор.

Торникрофт отмечает, что сейчас 2/3 стран включили средства улучшения психического состояния в планы управления COVID-19.

Большая часть стран сообщает, что психологическая помощь - важный компонент в борьбе с COVID-19, но действенность мер будет зависеть от того, найдут ли страны средства на осуществление необходимых мер.