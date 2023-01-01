Бодрое утро: 5 рецептов от похмелья, которые реально работают

Помимо общеизвестных способов, у каждого ценителя хорошего алкоголя наверняка есть и свои методы борьбы с похмельем. Мы внимательно изучили остроумную инструкцию Уилтона Кроуфорда под названием "Кулинарная книга Похмелья" и выбрали пять рецептов, которые реально работают. И помните, этим утром вам не должно быть стыдно за то, что приготовлено на вашей кухне, вы просто спасаете себя.
Коктейль "Кровавая Мэри"
Рецептов "Кровавой Мэри" в мире, наверное, столько же, сколько людей, которые пьют этот коктейль. Некоторые даже добавляют в него сырой желток, но мы считаем, что нет ничего лучше классической версии этого напитка.
Вам понадобится (на две порции):
- хороший томатный сок — 500 мл
- водка — 100 мл
- кетчуп — 1 ст. ложка
- лимонный сок — 1 ч. ложка
- вустерский соус — ½ ст. ложки
- капля острого соуса Табаско
- щепотка копченой паприки
- щепотка соли
- свежемолотый черный перец
- 2 стебля сельдерея для подачи
Как приготовить:
Смешайте все ингредиенты в большом кувшине, чтобы кетчуп растворился.
Попробуйте на соль и специи, добавьте еще, если потребуется.
Подавайте в больших стаканах со льдом и стеблем сельдерея.
Яйца Бурджи
Это индийское блюдо из яиц, сдобренное приличным количеством специй, обрушится на ваше похмелье ураганом вкусов и совершенно точно облегчит состояние.
Вам понадобится:
- сливочное масло — 25 г
- семена горчицы — 1 ч. ложка
- приправа карри — 1 ч. ложка
- маленькая луковица — 1 шт., мелко нарезать
- тертый корень имбиря — ½ ч. ложки
- острый чили перец — ½ шт., тонко нарезать
- щепотка куркумы
- молотая зира — ½ ч. ложки
- помидор — 1 шт., нарезать мелким кубиком
- яйца — 4 шт.
- хлеб с маслом для подачи
Как приготовить:
Растопите масло в сковороде.
Добавьте горчицу, карри и лук.
Готовьте пару минут, пока лук не станет мягким.
Добавьте имбирь, чили, куркуму, зиру и помидор.
Готовьте несколько минут, помешивая.
Убавьте огонь, добавьте яйца.
Помешивайте периодически, чтобы яйца схватились.
Подавайте с хлебом.
Сэндвич с рыбными палочками
Конечно, в оздоровительных свойствах покупных рыбных палочек можно усомниться, поэтому всегда есть опция сделать собственные из свежей белой рыбы. Но если у вас нет времени и сил, простите себя и достаньте готовые из морозилки.
Вам понадобится:
- рыбные палочки — 8 шт.
- белый хлеб или лаваш — 4 больших ломтика (один средний лаваш)
Для соуса:
- сливочное масло — 20 г
- чеснок — 1 зубчик, мелко нарезать
- замороженный зеленый горошек — 75 г
- кипяток — 100 мл
- майонез — 3 ч. ложки
- яблочный уксус — 2 ч. ложки
Как приготовить:
Обжарьте рыбные палочки на растительном масле.
Выложите на бумажное полотенце, чтобы промокнуть жир, посолите.
Для соуса растопите половину сливочного масла в небольшом сотейнике.
Добавьте чеснок и готовьте минуту, постоянно помешивая. Чеснок не должен подгореть и изменить цвет!
Добавьте горошек, перемешайте.
Влейте кипяток и готовьте несколько минут, пока горошек не станет мягким.
Откиньте горошек на дуршлаг и положите в блендер вместе с оставшимся сливочным маслом, майонезом и уксусом.
Посолите и измельчите все в пюре.
Пожарьте хлеб в тостере.
Равномерно намажьте соус из горошка и выложите рыбные палочки.
Сбрызните лимонным соком и добавьте немного кетчупа.
Накройте вторым куском хлеба, разрежьте пополам и подавайте.
Французский тост с бананом
Большое количество сахара чудесным образом облегчает похмельное состояние, делая что-то там с кровью и выравнивая баланс чего-то там в организме. Да какая разница, ешьте скорее, оно точно поможет!Вам понадобится:
Для бананов:
- апельсиновый сок — 100 мл
- сок 1 лимона
- жидкий мед — 2 ст. ложки
- сахар — 2 ст. ложки
- семена кардамона (из двух коробочек)
- сливочное масло — 25 г
- 2 больших бананаром — 12 мл
Для тоста:
- яйца — 3 шт.
- молоко — 50 мл
- щепотка корицы
- не очень свежий белый хлеб — 4 ломтика
- сливочное масло для жарки
Как приготовить:
В небольшом сотейнике смешайте сок апельсина и лимона, готовьте 10 минут, чтобы жидкость слегка выпарилась.
Добавьте мед, сахар и кардамон.
Снимите с огня и добавьте сливочное масло.
Дайте немного остыть и добавьте нарезанные тонкими кружочками бананы и ром.
Верните на очень маленький огонь, пока готовите тосты, чтобы смесь не остыла. Но не давайте ей закипеть.
Взбейте яйца, добавьте корицу и молоко. Обмакните каждый кусочек хлеба в получившуюся смесь.
Хлеб должен намокнуть, но не пропитаться полностью, иначе он просто развалится.
В сковороде растопите сливочное масло на среднем огне.
Выложите хлеб на сковороду и готовьте на одной стороне, пока она не подрумянится.
Переверните на другую сторону и также готовьте до золотистой корочки.
Подавайте тост горячим, а смесь из бананов в небольшой миске рядом.
Овсяная каша с яблочным соусом
Казалось бы, ну какая каша — преснятина, которую и так частенько приходится есть по утрам. Но запас энергии, который она вам даст, неоценим. Кроме того, вкус этого яблочного соуса разгонит тучи над трещащей головой.
Вам понадобится:
Для соуса:
- красные яблоки — 500 г, почистить и удалить сердцевину
- сахар — 50 г
- изюм — 50 г
- вода — 150 мл
- бадьян — 3 звездочки
- гвоздика — 3 шт.
- корица — 1 палочка
- молотая корица — ½ ч. ложки
- молотый душистый перец — ½ ч. ложки
- тертый свежий имбирь — 1 ч. ложка
- сливочное масло — 15 г
Для каши:
- овсяные хлопья — 150 г
- молоко — 400 мл
- кардамон — 3 стручка
Как приготовить:
Положите тонко нарезанные яблоки, сахар, изюм, воду и специи в сотейник. Накройте крышкой и готовьте 20 минут.
Снимите крышку и деревянной лопаткой размешивайте яблоки, чтобы они начали распадаться.
Продолжайте в течение нескольких минут, пока смесь не станет более или менее однородной.
Овсянку, молоко и кардамон положите в отдельный сотейник и доведите до кипения.
Готовьте несколько минут, пока овсянка не станет мягкой.
В яблочный соус добавьте сливочное масло и перемешайте.
Выложите половину соуса в кашу и тщательно размешайте.
Выложите специи (палочки корицы, бадьян и гвоздику).
Подавайте кашу в глубоких мисках.
В каждую миску добавьте еще яблочного соуса сверху.
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