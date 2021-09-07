Магическое число в 10 тысяч взялось не на пустом месте. Ряд исследований, проведенных в последние годы, показали, что, чем больше мы ходим, тем меньше риск преждевременной смерти, и при этом не важно, идет ли речь о длительной прогулке или коротких всплесках двигательной активности.

Исследования в целом показывают почти линейную зависимость между количеством шагов и укреплением здоровья, однако все они немного отличаются друг от друга. Поэтому ученые постоянно корректируют результаты, уточняя магическое число шагов, уберегающее нас от инфарктов, инсультов и прочих проблем со здоровьем.

В последнем исследовании команда под руководством эпидемиолога по физической активности Аманды Палуч из Массачусетского университета в Амхерсте отслеживала выборку из более чем 2000 чернокожих и белых мужчин и женщин среднего возраста из четырех разных городов США.

Группа людей средним возрастом немногим более 45 лет носила акселерометры, которые подсчитывали ежедневное количество шагов и их интенсивность в часы бодрствования.

Эксперимент начался еще в 2005 году, за участниками регулярно наблюдали до 2018 года. К этому моменту 72 человека из исходной группы умерли.

Наблюдательный характер исследования не позволяет сделать однозначных выводов о том, как ходьба улучшила (или не улучшила) здоровье участников эксперимента. Однако благодаря ему можно в целом оценить зависимость между уровнем активности и результатами для здоровья.

Исследователи обнаружили, что у людей, делающих ежедневно не менее семи тысяч шагов, риск преждевременной смерти снижается на 50-70% по сравнению с теми, кто ходит меньше.

Сама по себе интенсивность шагов (скорость, с которой эти шаги выполнялись) не влияла на смертность.

По словам исследователей, наибольший эффект увеличение дневной нормы шагов оказывает на людей, ведущих наименее активный образ жизни - риск преждевременной смерти значительно снижается. Однако в какой-то момент дополнительно пройденные шаги, по-видимому, уже не приносят заметной пользы - по крайней мере, в том, что касается риска преждевременной смерти.

"Как оказалось, выполнение более 10 тысяч шагов в день не связано с дальнейшим снижением риска смертности", - утверждают исследователи.

Хорошая новость

Хотя результаты в целом подтверждают многое из того, что мы и так уже знали из предыдущих исследований, новый порог в 7000 шагов, безусловно, хорошая новость для лентяев или тех, кто не может проходить 10 тысяч шагов в день по другим причинам.

"Количество шагов в день - это простой, легко контролируемый показатель, и увеличение количества шагов в день может быть хорошим способом укрепить здоровье, - сказала Палуч в интервью изданию HealthDay News. - Семь тысяч шагов в день могут стать отличной целью для многих людей, которые в настоящее время столько не проходят".

Вряд ли семь тысяч - это магическое число, по достижении которого все наши хвори отступят навсегда. Маловероятно и то, что это число окончательное.

По словам исследователя физической активности Николь Спартано из Бостонского университета, в ближайшем будущем мы наверняка узнаем гораздо больше о том, как количество пройденных шагов влияет на наше здоровье, в том числе благодаря новым исследованиям с использованием современных акселерометров, недоступных ученым в 2005 году.

"Неясно, в какой степени шаги, измеренные на [старых] мониторах активности, соотносятся с шагами, измеренными на обычных потребительских устройствах, включая "умные" часы, шагомеры и приложения для смартфонов", - пишет Спартано в комментарии экспертов к новому исследованию.

По ее мнению, в ближайшие годы количество опубликованных статей, посвященных количеству шагов и смертности, будет быстро расти, поскольку многие продолжительные (с периодом в 10 и более лет) исследования с применением более широкого спектра современных акселерометров сейчас как раз подходят к концу.

Правовая информация. Эта статья содержит только общие сведения и не должна рассматриваться в качестве замены рекомендаций врача или иного специалиста в области здравоохранения. Би-би-си не несет ответственности за любой диагноз, поставленный читателем на основе материалов сайта. Би-би-си не несет ответственности за содержание других сайтов, ссылки на которые присутствуют на этой странице, а также не рекомендует коммерческие продукты или услуги, упомянутые на этих сайтах. Если вас беспокоит состояние вашего здоровья, обратитесь к врачу.