09 августа 2023 г. 16:24

Для любознательных: экспедиция по Литве - проверьте свои знания

 
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ФОТО: Trakų turizmo informacijos centro nuotr.
Вы готовы погрузиться в удивительный мир балтийских земель и узнать больше о стране, где соседствуют средневековые замки и модернистская архитектура, а природа поражает своей первозданной красотой?

Приглашаем вас принять участие в нашем квизе по географии Литвы! Поднимитесь на самую высокую точку страны, поплавайте в самом большом озере и пройдитесь по границам с четырьмя соседними странами.

Узнайте больше о втором по величине городе Литвы, который славится своими историческими памятниками, и о песчаных дюнах, которые веками создавали ветер и вода. Участие в квизе не только увлекательно, но и познавательно – вы узнаете много нового и интересного о географии Литвы.

Ждем вас!

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