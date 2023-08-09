Для любознательных: экспедиция по Литве - проверьте свои знания

Приглашаем вас принять участие в нашем квизе по географии Литвы! Поднимитесь на самую высокую точку страны, поплавайте в самом большом озере и пройдитесь по границам с четырьмя соседними странами.

Узнайте больше о втором по величине городе Литвы, который славится своими историческими памятниками, и о песчаных дюнах, которые веками создавали ветер и вода. Участие в квизе не только увлекательно, но и познавательно – вы узнаете много нового и интересного о географии Литвы.