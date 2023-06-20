Микроскопическая сумка Louis Vuitton пролезет в игольное ушко

Микроскопическая сумочка MSCHF имеет размеры 657 на 222 на 700 микрометров, что сравнимо с человеческим волосом и может пролезть в игольное ушко. Сумка произведена из смолы с помощью двухфотонной полимеризации, своего рода 3D-печати для микроскопических объектов.

На аксессуаре смогли вырезать точную монограмму Louis Vuitton, которая была предварительно установлена под цифровым микроскопом, чтобы новый владелец сумки смог оценить все детали.

Кстати, MSCHF не связывались с Louis Vuitton и не получали прав на использование логотипа и формы модели, поэтому бренд может снова ждать скандал (напомним: в прошлый раз он проиграл суд бренду Vans по делу о "волнистых кедах").