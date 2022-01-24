"Он был военным атташе при посольстве Латвии в Литве в тридцатых. Жил в этой квартире года три или четыре. В 1940 году, после оккупации Балтии, он попал в руки НКВД и погиб в заключении, - Каролис Банис показывает на черно-белую фотографию мужчины в военной форме, стоящую на столике в спальне. - А другой жилец был предпринимателем, евреем. Его вместе с семьей уничтожили нацисты в каунасском гетто".

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Амбиции бывшей столицы Литвы

В этой квартире все выглядит так, будто хозяева только-только вышли из дома. Кажется, стоит последовать за ними, как окажешься году эдак в 1938-м: по проезжей части едут "Паккарды" и "Форды-Т", дамы в пальто а ля Грета Гарбо и (обязательно) в перчатках, мужчины в галошах и пальто с меховыми воротниками, а мальчишки-газетчики выкрикивают имена президента межвоенной Литвы Антанаса Сметоны, Чемберлена или Муссолини.

Но мы в Каунасе в 2022 году. 300-тысячный город, наряду с городами Нови-Сад в Сербии и Эш-сюр-Альзетт в Люксембурге, весь год будет "Культурной столицей Европы". Эта общеевропейская инициатива, призванная привлечь внимание к культуре и различных регионов континента и помочь их развитию, действует с 1985 года.

Для Каролиса Баниса и его друга и партнера Пятраса Гайдамавичюса этот год станет особым. Два бизнесмена, очарованные модой и архитектурой 20-х и 30-х годов прошлого века, купили квартиру в доме 1929 года постройки на улице Гедиминаса в центре Каунаса, отреставрировали ее в соответствии с исходным проектом и превратили в музей стиля ар-деко. Каролис и Пятрас собрали максимум информации о бывших квартирантах и сами проводят экскурсии по роскошным апартаментам, обставленным оригинальной мебелью того периода.

Именно архитектура эпохи ар-деко, наряду с культурным наследием еврейской общины Каунаса, станет главной темой года европейской культуры во втором по значению городе Литвы. С 1919 по 1940 год он официально считался временной столицей страны, так как Вильнюс находился под контролем Польши. "В какой-то момент, может быть в конце 20-х годов политикам и обществу стало ясно - Вильнюс вернуть в ближайшие годы не удастся. Нужно жить, что называется, здесь и сейчас, - рассказал DW директор департамента культурного наследия при министерстве культуры Литвы Видмантас Безарас. - Меньше чем за 15 лет возвели 6 тысяч зданий в стиле эпохи ар-деко в Каунасе".

Самые заметные среди них - бывшие главный почтамт и Государственный банк Литвы, собор Воскресения Христова (который при советской власти превратили в завод), военный музей и виллы межвоенного посольского квартала. Но это и небольшие строения на окраинах, часто находящиеся сегодня не в лучшем состоянии. Виргиния Виткене, президент оргкомитета культурной столицы Европы "Каунас-2022", в беседе с DW отметила, что история каунасского модернизма - это история превращения провинциального гарнизона, каких было много в Российской империи, в современный город за рекордно короткий срок: "Здесь одновременно строили жилые дома, театры, банки, школы, больницы - за десять с чем-то лет межвоенное правительство и частный бизнес создали полноценную инфраструктуру современного города".

Kaunas (A. Aleksandravičiaus nuotr.) © Kas vyksta Kaune

По словам Виткене, архитекторы и урбанисты во всем мире знают о Каунасе, чего не скажешь об обычных горожанах: "Не все здания эпохи ар-деко одинаково красивы и внешне привлекательны, люди проходят мимо или живут в них, часто не задумываясь об их истории и ценности. Статус европейской столицы культуры дает нам возможность познакомить людей с их собственным городом. На это направлена отдельная программа - "Modernism for the Future" ("Модернизм для будущего").

Советское наследие и ЮНЕСКО

В 2020 году Литва официально подала заявку на признание городского ансамбля Каунаса объектом мирового наследия ЮНЕСКО. Получение такого статуса - небыстрый, сложный и часто политизированный процесс. Видмантас Безарас отвечает за него в Литве. По его словам, одно из препятствий на пути к почетному статусу - состояние многих строений. "В советское время все, что касалось независимой Литвы было фактически под запретом. Поэтому говорить об истории Каунаса и его архитектуре старались как можно меньше, - рассказывает он. - Тысячи квартир в домах, построенных в межвоенную эпоху, превратились в коммуналки. Оригинальный декор в таких зданиях часто полностью утрачен. Мы представим в ЮНЕСКО план сохранения и реставрации городских ансамблей. Уже сегодня государство и муниципалитет компенсируют владельцам 70 процентов затрат, если они готовы вложить деньги в реставрацию принадлежащих им объектов". По словам Безараса, на представлении проектов в ЮНЕСКО не очень принято говорить о политической истории того или иного объекта. В случае Каунаса это будет не так легко.

Память о Холокосте и ГУЛАГе

Трагическая история XX века, ознаменовавшегося советской и нацистской оккупацией Центральной Европы и Балтии, Холокостом и массовыми депортациями в сталинские лагеря, до сих пор недостаточно известна за пределами стран региона. Корреспондент DW убедился в этом сам. Некоторые западноевропейские журналисты, освещающие проект "Каунас-2022", часто не знали, что такое "пакт Молотова-Риббентропа", ГУЛАГ или гетто. Европейские столицы культуры, как правило, стараются, по возможности, избегать политических тем. Ряд проектов 2022 года в Каунасе будут непривычно острыми, подчас трагичными и неоднозначными, в том числе, и для некоторых в сегодняшней Литве.

Известная британская художница по свету и текстилю Джении Кейган покажет свой проект "Из тьмы". Он посвящен ее дедушке, который был убит в Каунасе в 1941 году литовским коллаборационистами, сотрудничавшими с нацистами, и ее родителям, которые были спасены от уничтожения литовцами. А с мая по август столица европейской культуры переживет "Каунасскую весну" - фестиваль проектов, посвященных культуре сопротивления тоталитаризму.

Kaunas 2022 © Organizacijos archyvas

Британский режиссер и куратор Крис Болдуин - постановщик церемонии представления Каунаса как столицы европейской культуры, которая пройдет сегодня, 22 января. Он также подготовил масштабный уличный спектакль во Вроцлаве, который был столицей европейской культуры в 2016 году. "Нас, европейцев, в многом объединяет жестокое и травматическое наследие XX века, - считает Болдуин. - Роль культуры, в том числе, и в том, чтобы научить общества говорить об этих травмах. Каунас, Литва, пользуются этой возможностью, не забывая и о достижениях последних 30 лет”.

"From Temporary to Contemporary" ("От временного к современному") - девиз Каунаса как столицы европейской культуры, временной столицы, которая стремится обрести новую жизнь как город XXI века, не забывший о своих традициях.