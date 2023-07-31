Висагинас празднует на ширкую ногу: танец и движение, театр, уличное искусство, кино, блюз, кабаре

30 июля фестиваль стартует на открытом рынке Висагинаса перформансом "Мой монумент", созданным хореографом Антоном Овчинниковым (Украина) совместно с жителями Висагинаса. Это работа, рожденная в течение 5 месяцев занятий, отражающая прошлое и настоящее жителей Висагинаса, их идентичность с Игналинской атомной электростанцией и историю самого города. Сам хореограф говорит о перформансе: "Мы искали камни, которые могли бы стать самым выразительным и прочным постаментом в истории. Камни, которые бы значили не меньше, чем стоящий на них памятник. Каждый из этих камней мог бы стать произведением искусства. Но когда все было уже готово, мы поняли, что нам нечего поставить на вершину постамента, все памятники оказались совершенно не важны и бессмысленны. Тогда мы спустились вниз и начали танцевать. А нашими памятниками пускай будут наши мечты о будущем, которое не случилось. Но у которого все еще есть шанс.”