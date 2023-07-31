Висагинас празднует на ширкую ногу: танец и движение, театр, уличное искусство, кино, блюз, кабаре

Но само действие в Висагинасе началось гораздо раньше: 30 июля стартовал Фестиваль пространств Висагинаса – международное профессиональное арт-мероприятие, в программе которого на этот раз сочетаются современный танец и движение, театр, экспериментальные формы, стрит-арт, кино, блюз, кабаре, популярная музыка и выставки.
Сотворчество Украины и Висагинаса
30 июля фестиваль стартует на открытом рынке Висагинаса перформансом "Мой монумент", созданным хореографом Антоном Овчинниковым (Украина) совместно с жителями Висагинаса. Это работа, рожденная в течение 5 месяцев занятий, отражающая прошлое и настоящее жителей Висагинаса, их идентичность с Игналинской атомной электростанцией и историю самого города. Сам хореограф говорит о перформансе: "Мы искали камни, которые могли бы стать самым выразительным и прочным постаментом в истории. Камни, которые бы значили не меньше, чем стоящий на них памятник. Каждый из этих камней мог бы стать произведением искусства. Но когда все было уже готово, мы поняли, что нам нечего поставить на вершину постамента, все памятники оказались совершенно не важны и бессмысленны. Тогда мы спустились вниз и начали танцевать. А нашими памятниками пускай будут наши мечты о будущем, которое не случилось. Но у которого все еще есть шанс.”
Кабаре известной писательницы
31 июля живой классик современной культуры, писатель и певица Людмила Петрушевская впервые выступит со своим знаменитым кабаре в Висагинасе.
Парадоски и афоризмы, короткие стихи-хи и строки разной длины смешаются в этом шоу с весёлыми и пронзительными песнями в антивоенном "Кабаре Петрушевской" - с
легендарным автором в главной роли. Пани Люся в свои 85 лет сочиняет пьесы и прозу, романы и хокку, стихи и сказки, пишет картины, бьет чечётку и совершенно очаровательно, по-хулигански исполняет главные кабаретные хиты из истории жанра - французские и польские, немецкие и цыганские, еврейские и американские - перемешанные с песнями, которые сочинила сама Петрушевская, но которые звучат так, как будто ты их знаешь с детства.
Танцевальные открытия: Армения, Литва, Латвия, Германия
1 августа череду профессиональных спектаклей откроет танцевальный моноспектакль хореографа Римы Пипоян (Армения) "Здравствуй, Китти!". Спектакль основан на дневнике Анны Франк и стихотворении, написанном неизвестной 12-летней девочкой. Действие спектакля развивается двояко: на сцене и на экране, как в кино.
2 августа танцевальная труппа Nuepiko, которая в прошлом году уже посещала Фестиваль пространств Висагинаса, представит свою последнюю работу 4 Viktorai, премьера которой только что состоялась на международном фестивале ConTempo в Каунасе. Осью спектакля стал дух Олимпийских игр – олимпийский огонь, олимпийские кольца, праздник, единство и одновременно стремление стать единственным победителем. А что, если осью Олимпийских игр был не спорт или отдельные виды спорта, а танец, цирк, игровой, творческий подход к подвижным играм и к спортивному явлению в целом? "Живя в конкурентном мире, важно не забывать, что соревнование может быть творческим и игривым", — говорит Марюс Пинигис (Marius Pinigis), танцор современного танца и член труппы Nuepiko.
3 августа мы увидим очень трогательную историю - танец матери и сына в постановке М(other). Как совместить семью и карьеру, особенно женщине? Раймонда Гудавичюте (), бывшая танцовщица Каунасского театра танца "Аура", выросшая в Германии, одновременно заботливая мать и увлеченная художница. На сцене спектакля она раскрывается в обеих ролях, во взаимодействии со своим 10-летним сыном, который добавляет в спектакль свой опыт. На сцене между исполнителями происходит постоянный обмен мнениями о многих аспектах становления и материнства. Это работа не только для родителей и их детей, но и для всех, кто жонглирует разными ролями в жизни. С другой стороны, это прекрасный творческий пример двуязычной семьи, как и многие подобные случаи в Висагинасе.
3 августа завершит еще одна творческая работа билингвальной семьи – литовки Иевы Гаурилчикайте (Ieva Gaurilčikaitė) и латыша Кришьяниса Сантоса (Krišjānis Sants) – эмпирического двигательного перформанса House of Labrys. Это иммерсивный звуковой ландшафт, созданный в сотрудничестве с латвийским композитором Jēkabs Nīmanis. Танец пяти голосов, который не предлагается прочувствовать визуально - только акустически. Зрителей, входящих в пространство представления, попросят завязать глаза, после чего их провожают на отдельные места. Каждый будет окружен объемной звуковой композицией, которую несут и играют геометрически движущиеся танцоры. House of Labrys — это попытка человека создать воображаемые архитектурные конструкции посредством движения и звука.
Спектакль, который не состоялся
1 августа завершится серьезной темой - в подвале Висагинского культурного центра Sedulina Старым театром Вильнюса будет показан перформанс в постановке Андрюса Дарела "Спектакль, который не состоялся", посвященный премьере спектакль "Маруся Чурай", который был запланирован на 2022 год в Академическом театре драмы Донецкой области в Мариуполе 27 февраля, но не состоялось из-за войны на Украине. Как рассказал режиссер, родившийся в семье ссыльных литовцев в Красноярске и окончивший театроведение в Государственной академии музыки и театра в Красноярске и Институте МХАТ им. В. Немировича-Данченко в Москве, после этой бомбежки зрителей следует познакомить с подвалами театров, потому что их пространства больше не предназначены только для эстетики. Как и тексты. В спектакле А. Дарела использует документальный материал, свидетельства мариупольской журналистки Нади Сухоруковой из разбомбленного города, которые она ежедневно публиковала на своей странице в Facebook. Украинские актрисы, читая эти свидетельства, передают подлинные истории мариупольцев – стоя в подвале театра, можно ощутить всю суровость переживаний людей, забаррикадировавшихся в подвалах.
Франция: движение, акробатика и вертикальный танец на стене дома
4 августа Underclouds compagnie из Франции выступит в амфитеатре рядом с Висагинским культурным центром Sedulina с акробатическим спектаклем Inertie. В 2022 году созданный спектакль объединил двух цирковых акробатов и скульптора, чтобы создать, развить и вдохнуть жизнь в гигантскую мобильную скульптуру, которая постоянно меняется в общественном пространстве. Скульптура — забытый "волчок", пустой объем, неиспользованная круговая траектория — оживает благодаря двум веревочным акробатам и начинает создавать новый нарратив под действием гравитации. Два художника, копируя друг друга, пытаются найти баланс, который позволил бы им зависнуть между землей и небом, а иногда наоборот, намеренно выводят из равновесия волчок в поисках динамики и стремительных поворотов. Создатели труппы любят созерцательность и неуравновешенность, создают необычные приемы, устраивают выступления в неожиданных местах, используя трогающую сердце музыку. Французы также приезжают в Висагинас прямо с фестиваля ConTempo в Каунасе.
А 5 августа прямо перед главным концертом с Sisters On Wire и Монеточкой труппа вертикального танца Cie Retouramont проведет оригинальное выступление на одном из жилых домов рядом с площадью Сантарве. Пионеры практики этого жанра в Европе признаны в профессиональной сфере, они не останавливаются на одной дисциплине, они объединяют разные искусства для создания исключительного произведения. Город предлагает им невероятное разнообразие игровых площадок и подвижного творчества. Каждый раз они используют пространства и здания по-разному. От исторических памятников, церквей, аббатств до ультрасовременных построек, сингапурских небоскребов, жилых многоэтажек, Cie Retouramont адаптируется к различным зданиям и материалам. На этот раз в Висагинасе будет показан Environnement vertical, который сами французы описывают как хореографическую пьесу для двух танцоров - их противостояние стене. Веселая динамичная битва будет происходить между архитектурой, воздушным пространством и телами.
Стрит-арт: заброшенная школа продолжает возрождаться
Висагинский фестиваль пространств продолжает развивать городские пространства, делая их более привлекательными для местных жителей и, в то же время, для растущего потока туристов. Одним из таких объектов является заброшенная четырехэтажная школа (ул. Драугистес, 10), которую в прошлом году украсили неофресками и фотовыставкой. 2 августа в окнах школы появится новая выставка фотографий Евгении Холодовой Kultūra/Ar buvai?, посвященная популяризации культуры в Висагинасе, и состоится дискуссия. В амфитеатре будут представлены результаты творческой лаборатории, в ходе которой хореографы Питер Кайл (США) и А. Овчинников (Украина) в течение недели будут творить вместе с профессиональными танцорами из Литвы и Украины.
Гала-концерт с Монеточкой и Sisters on Wire
На гала концерте этого года 5 августа на площади Сантарве выступит одна из самых ярких исполнительниц российской альтернативной поп-музыки, появившихся за последние несколько лет – Монеточка. Когда началась война на Украине, она решила сделать один из самых важных шагов в своей жизни – вместе с мужем, не одобряя действия России, переехала в Литву, родила здесь дочь, начала учить литовский язык и продолжает ее творчество. В 2022 году Монеточка вместе с Noize MC организовали тур Voices of peace, во время концертов которого все средства, собранные за билеты и пожертвования, были направлены в благотворительный фонд, который заботится о помощи жителям Украины, страдающим от войны.
А группа Sisters on Wire возвращается в Висагинас с большим желанием: "Мы были очень рады, когда получили известие, что в этом году выступим на городском празднике Висагинаса. Это очень близкий и родной нам город. Наш гитарист Фил и его жена из Висагинаса, моя жена тоже из Висагинаса. У нас там много друзей, так что вы можете часто встретить нас в этом городе. Внутри ощущение похожее на выступление в Вильнюсе, когда знаешь, что в толпе будет много друзей и родственников", — говорит солист группы Олег Ерохин.
В программе фестиваля также новая выставка Фонда Александра Васильева, танцующий фонтан и концерт яркой молодой блюзовой группы Jook House Blues. Еще Scanoramos vasara - проект по распространению фильмов, организованный третий год подряд и посвященный популяризации европейского кино в Литве, наконец-то посетит Висагинас. Основываясь на тесном сотрудничестве с представителями местной культуры, искусства, спорта, самоуправления и бизнеса, проект приглашает зрителей на "маленькие фестивали" и вместе с горожанами создает уникальные кинопрограммы для города. С 31 июля до 4 августа вдохновляющие ночные кинопоказы в VKC кинотеатре "Драугисте" позволят вам взглянуть на европейское кино с разных сторон.
Со всей программой Фестиваля пространств Висагинаса можете ознакомиться на сайте www.visaginokultura.lt
Организаторы: Visagino kultūros centras
Спонсоры: Visagino savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, UAB „KOGUS", MB „Kristinos tinklas", UAB „NAMŲ FABRIKO VALDA", UAB „Visagino linija“, UAB „Visagino būstas", UAB „Visagino energija"
Партнеры: Visagino kūrybos ir menų akademija, Visagino viešoji biblioteka, Aleksandro Vasiljevo fondas, Scanorama, Visagino trečiojo amžiaus universitetas, Visagino socialinių paslaugų centras, Tarptautinis scenos menų festivalis „ConTempo“, JAV ambasada Lietuvoje, Britų taryba Lietuvoje