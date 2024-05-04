2024.05.04 13:02

В Вильнюсе состоится концерт певицы и автора песен Марии Акелан

 
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Мария Акелан
Мария Акелан
ФОТО: Asmeninio albumo nuotr.

5 июня в концертном зале Св. Катрины Мария Акелан представит слушателям свой новый авторский альбом "Скрипичный ключ".

Творчество Марии Акелан — это личный дневник откровений и искренности, а идеи для сочинения песен возникают естественно и свободно. В песнях из нового альбома отображены настроения последних пяти лет. Этот период охватывает и пережитый нами карантин, и мысли, возникающие в связи с происходящей войной. А титульная песня альбома “Скрипичный ключ” навеяна всем хорошо известной книгой “Маленький принц”.

Смысловая ось альбома – духовность и человечность. Это любовь и приоритет к ближнему, сосредоточенность на окружающем мире, бережность и внимательность к отношениям, к семье, развитие эмпатии и умения наслаждаться настоящим моментом.

Предстоящий концерт приурочен к началу лета. Он будет светлым, добрым и уютным. В программе концерта прозвучат уже хорошо известные, полюбившиеся слушателям хиты и новые, прежде нигде еще в живую не звучавшие, композиции. Мария является автором музыки и слов всех песен, а концерт пройдёт вместе с группой профессиональных музыкантов. Слушатели смогут насладится живым звуком и уникальной акустикой костёла Св. Катрины.

Певица искренне приглашает слушателей на свой творческий вечер.

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