В Вильнюсе состоится благотворительный концерт Тины Кароль в поддержку Украины

Тина Кароль – легенда украинской сцены, певица-символ, чьи песни стали саунд-треками к судьбе миллионов украинцев. Она – самая титулованная народная артистка Украины, на чьем счету две высшие музыкальные награды страны "за вклад в развитие музыкальной индустрии", сообщатся в распространенном организаторами пресс-релизе.

Европейский тур военного времени – особенный, это моно концерт Тины Кароль, где музыкальное откровение будет вдохновлять и внушать людям надежду, тем самым подчеркивая важность единства в трудное время, говорится в сообщении.

Тина выйдет на сцену одна, без музыкантов, балета и спецэффектов.

"Сцена – это музыкальный фронт, на котором идет борьба за сохранение культурного наследия современной Украины. Сегодня время для единения. Время борьбы за жизнь. Мы должны быть вместе, чтобы мир не забыл и не привык к страшным событиям в Украине", - говорит украинская поп-дива.

Сольные концерты Тины Кароль – благотворительные. Деньги от продажи билетов будут перечислены в именной фонд певицы, который с 2014 года поддерживает все детские онкобольницы Украины. С началом полномасштабной войны фонд продолжает свою работу, оказывая медицинскую помощь детям, которые сейчас держат двойной удар: борются с болезнью и за мирную жизнь.

Билеты можно приобрести здесь.