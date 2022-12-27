В Украине недовольны, что Национальная музыкальная академия отказывается убрать имя Чайковского из названия

"Мы разочарованы тем, что трудовой коллектив Национальной музыкальной академии Украины, собрание которого сегодня состоялось в Киеве, считает, что нужно еще разбираться, стоит ли убрать имя Чайковского из названия известного музыкального высшего учебного заведения Украины", - написал министр.
Ткаченко напомнил, что убрать имя Чайковского консерватории рекомендовали и профильный комитет Верховной Рады, и другие имеющие отношение к делу учреждения.
"Вопрос даже не в том, чье имя должно носить это заведение, это вопрос маркеров, которыми мы обозначаем свое образовательное и культурное пространство", - пишет министр культуры Украины.
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