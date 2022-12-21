В сети "разнесли" итальянский фильм об однополой любви украинца и россиянина

Как рассказал продюсер Розарио Горгон, фильм "Без границ" - это история любви между русским солдатом, который дезертирует из армии, как только узнает, что его отправят в Украину, и украинском мальчике в контексте нынешней российско-украинской войны.

"Любовь двух парней, подавленных гнетом власти, регрессом политики к чистому насилию над безоружными гражданами, трогает нас, потому что ранит наши объятия, наши привязанности, самое дорогое, что у нас есть", - говорится в описании к фильму.

Однако пользователи сети не оценили такую задумку, о чем и написали в комментариях под короткометражным фильмом.

"Жду фильмы о любви итальянского солдата и мальчика-эфиопа, чьи родители погибли от химических атак Италии во время итало-эфиопской войны. Не ну а что? Это же так мило, особенно то, что тогда Запад был безразличен, а некоторые даже с охотой наблюдали за этим"

"Вы больны, какая "любовь есть любовь"? Пока украинцев убивают русские солдаты - вы делаете такую гадость. Украинские женщины, которые идут на войну защищать своих детей, - вот эта любовь. Военные мужчины, отдающие свою жизнь за свободу и свои семьи - вот это любовь. Украинцы, которые помогают друг другу, - это любовь. Если вам так нравится любовь с русским нацистом, уходите и снимайте "любовь" немецких нацистов и евреев"

"Приглашаем тех, кто снимал этот "гениальный" фильм в украинский Мариуполь под обстрелы, там вы получите награду "до****бы года". Благодарностей не надо, вы это заслужили"

"Это настолько непостижимо дико и отвратительно, что у меня заканчиваются цензурные слова. Любви между мужчинами я не осуждаю, но не было, нет и не может быть никакой любви между украинцами и россиянами"