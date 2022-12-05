"В ожидании...": Представь, чиркнув спичкой, тот вечер в пещере

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Приглашаем Вас уютно провести время вместе в ожидании чуда, возвращения света, рождения божественного младенца в каждом из нас. Пятый день адвента встречаем стихотворением Иосифа Бродского, которое читает актриса Елена Богданович.