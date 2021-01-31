В Москве состоялась премьера фильма литовского режиссера Юргиса Матулявичюса

Фестиваль стал частью "Недели памяти" – ежегодного цикла мероприятий в России, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января. По приглашению организаторов "Недели памяти", Российского еврейского конгресса, Посольство Литовской Республики в Российской Федерации стало одним из спонсоров показа фильма.
29 января прошел показ фильма "Исаак" и в Санкт-Петербурге.
По словам Посла Эйтвидаса Баярунаса, который выступил перед показом фильма, трагедия Холокоста и еврейского народа во время Второй мировой войны сейчас является одной из самых обсуждаемых тем в Литве, поэтому очень важно, что к дискурсу об этой трагедии, об участии литовцев в уничтожении евреев, присоединились и молодые литовские художники. Об этой трагедии надо говорить, не забывать ее и переосмысливать.
Главный герой фильма – литовец Андрюс Глуоснис, убивший еврея Исаака во время жуткого побоища в каунасском гараже "Летукис" в 1941 году. Чувство вины не покидает Глуосниса и усугубляется, когда из США в советское время возвращается его друг Гутаускас, чтобы снять фильм о погроме в гараже «Летукис» и раскрывается множество фактов и доказательств. Фильм основан на одноименной повести известного литовского писателя-эмигранта Антанаса Шкемы.
Ю. Матулявичюс – вильнюсский режиссер, сценарист, оператор и монтажер. Фильм "Исаак" в 2020 г. был номинирован Европейской киноакадемией (European Film Academy Awards) на звание «Открытие года».
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